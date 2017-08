Beyonce, mami-seksi me mbi 7 milionë klikime

Në qershor lindën binjakët Rumi dhe Sir, por Beyonce, e cila është tashmë nënë edhe e Blue Ivy, 5 vjeç, nuk ka humbur kohë dhe e ka rimarrë shpejt veten. Madje në superformë!

Ajo është shfaqur në një seri fotosh, të mbledhura në një video të ndarë në Instagram, ku shfaq format e saj, me një dekolte bujare dhe të pasme që janë si dikur… Ylli i “Lemonade”, nuk ka asnjë qëllim të dalë nga skena për t’u kujdesur për fëmijët e saj… me sa duket!

Poza tunduese ato të Queen B, e cila tashmë është rikthyer më seksi se asnjëherë. Një mama me më shumë se 7 milionë klikime në rrjetet sociale.

Ndërkohë, Billboard ka deklarua që pikërisht “Lemonade”, mes më të mirave të albumit 2016, do të jetë shpejt në dispozicion në një version të ri, që do të përfshijë një libër prej 600 faqesh, i pasur me kontribute, foto dhe deklarata.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)