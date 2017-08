Britani, ja pse familja mbretërore nuk firmos autografe

“Selfie” dhe shtrëngim duarsh po. Autografe jo. Përpiquni t’i kërkoni njërit prej anëtarëve të familjes mbretërore t’u japë një autograf dhe siç pak vetë e dinë, do të merrni një buzëqeshje gjithnjë kategorike. Motivi është për t’u zbuluar në protokollin strikt dhe nuk ka aspak të bëjë me dëshirën për të mbajtur distancë apo për të treguar mendjemadhësi. Sipas gazetës “Exepress”, arsyeja ka lidhje me çështjen e sigurisë.

Arsyeja që detyron Kate Midletton, por jo vetëm të mos nënshkruajë autografe, është ajo për të shmangur falsifikimin dhe për të mos furnizuar një treg të tillë me firmat e njerëzve më të rëndësishëm në Britaninë e Madhe.

Një nga shqetësimet kryesore, është se autografet mund të dalin në shitje në tregon ‘online’, ndërsa familja mbretërore nuk kërkon në asnjë mënyrë që të ushqejë një treg të tillë me spekulime.

I vetmi rast që një pjesëtar i familjes ka bërë përjashtim, është kur princi i Uellsit, Charles, nxori penën e tij për të shkruar “Charles 2010” mbi një copë letre për viktimat e përmbytjeve shkatërruese në Cornwall.

Në mes të të shpërngulurve ishin edhe Tony e Meg Handy, shtëpia e të cilëve në St.Blazey ishte shkatërruar nga vala e ujit dhe e baltës.

Para se të largohej, Charles i kërkoi çiftit nëse kishte ndonjë gjë që mund të bënte për ta dhe Meg iu përgjigj: “Mund t’iu kërkoj një autograf për djalin tim Tom? Nuk jam e sigurt se ju e bëni një gjë të tillë, por do ta bëjë ditën tuaj më të mirë”.

Në atë rast, Charles i befasoi të gjithë, kur kërkoi një copë letër ku shkroi, “Charles 2010” dhe ia la në dorë çiftit, duke kërkuar falje për mënyrën si e kishte shkruar, duke parë se nuk ishte e zakonshme të firmoste në këmbë.

