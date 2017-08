Festa e Abaz Aliut, Meta: Bektashizmi, kontribut për atdhedashurinë

Nuk kanë qenë të paktë besimtarët bektashinj, të cilët kremtuan sot festën e Abaz Aliut në malin e Tomorrit në Berat, në ceremoninë e organizuar ka marrë pjesë edhe Presidenti Ilir Meta.

Ndër të tjera Presidenti Meta theksoi se 25 vite më parë nuk do ta kishte imagjinuar një pjesëmarrje të tillë.

“Sot, duke parë këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme nuk do e kisha imagjinuar që 25 vite më parë, kur morëm nisëm me baba Reshatin, ky do të kthehej në një pelegrinazh madhështor, ku marrin pjesë nga të gjitha trevat e Shqipërisë si dhe turistë e vizitorë të huaj”, u shpreh Meta.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)