Horoskopi – 22 gusht 2017

DASHI

Mundohuni të mos i gjykoni të tjerët nga pamja e jashtme, edhe pse në

pamje të parë një person mund t’ju duket antipatik, me kohë mund të

ndryshoni mendim. Në dashuri do të luftoni për të bindur partnerin se

keni të drejtë për sa i përket një çështjeje paksa delikate.

DEMI

Ndikimet pozitive të planetëve do të tërheqë vëmendjen e shumë

adhuruesve. Do të keni mundësi të shkëlqyera në sektorin profesional,

mundohuni të përfitoni në qoftë se doni të arrini rezultate të

shkëlqyera, në një kohë shumë të shkurtër.

BINJAKËT

Ditë e pasur me të reja të këndshme, që do të reflektojnë në çdo

sektor të jetës. Gjithsesi, mos lini pas dore disa çështje

profesionale apo private që i zvarrisni prej kohësh. Mundohuni të

ndihmoni një mik në vështirësi. Pranoni një ftesë që do t’ju bëhet në

mbrëmje.

GAFORRJA

Kalimi i Hënës në shenjën tuaj parashikon një humor të shkëlqyer dhe

momente të lumtura në marrëdhënien në çift: me këtë gjendje të mirë

shpirtërore që ju karakterizon sot do të arrini të kaloni çdo

vështirësi.

LUANI

Pakënaqësitë e mundshme që i përkasin shtëpisë dhe familjes vijnë për

shkak të angazhimeve të shumta që keni marrë përsipër. Mbajeni moralin

lart, duke bërë gjëra që ju bëjnë të ndiheni mirë.

VIRGJËRESHA

Gjallëria dhe nxitja për të ndërmarrë iniciativa të reja sot nuk do të

mungojë. Yjet do të ndihmojnë ata që sot kanë një provim në shkollë,

si dhe ata që kanë një intervistë të rëndësishme pune.

PESHORJA

Mundohuni të mos mërziteni nëse një ide që keni shprehur në punë nuk

do të merret në konsideratë, siç e kishit shpresuar. Gjithsesi në pak

ditë, situata do të ndryshojë dhe projektet tuaja mund të realizohen

me sukses. Në dashuri gjithçka do të shkojë më së miri.

AKREPI

Do të ndiheni pak të lodhur, por gjithashtu do të keni dhe keqkuptime

me familjarët tuaj, për shkak të vështirësisë që keni për të zgjidhur

menjëherë problemet që ju paraqiten. Duke parë se disa planetë janë në

kundërshtim, bëni mirë të mos merrni asnjë vendim të rëndësishëm, para

se të keni analizuar me kujdes çdo gjë.

SHIGJETARI

Është gjithmonë e vështirë t’i pranoni defektet me vetveten për sa i

përket karakterit tuaj, por në disa rrethana janë pikërisht këto që ju

ndalojnë në arritjen e objektivave të fiksuara më parë.

BRICJAPI

Gjatë kësaj periudhe po u nënshtroheni ritmeve të ngarkuara në punë,

por rezultatet do të kompensojnë sforcimet e bëra. Do të dini të ruani

qetësinë në çdo situatë, edhe në ato më të vështirat të shkaktuara nga

thashetheme e fyerje pa vend.

UJORI

Mos u tërhiqni përballë një dështimi, por perfeksiononi strategjitë

tuaja dhe vazhdoni në rrugën që keni nisur. Në qoftë se keni një

histori dashurie që e keni për zemër, dyfishoni vëmendjen dhe dozën e

ëmbëlsisë ndaj partnerit dhe bëni gjithçka për ta bërë të lumtur.

PESHQIT

Mos u manipuloni nga persona që ju bëjnë lajka duke përdorur fjalë të

bukura. Ndiqni instinktin tuaj për të zgjedhur bashkëpunëtorë, ortakë

në punë ose miq të rinj. Përballoni çdo situatë dhe veproni me

dinamizëm dhe shpirt krijues.