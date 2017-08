Moda pёr pushime, 10 gjёrat qё duhet tё keni nё verёn e 2017

Edhe me pushime kodi i veshjeve llogaritet. Mjetet kozmetike dhe metalet, rrok dhe volant, kostumi i banjos mbrapa, kapelja e kashtёs dhe kostumi pёr mamin, tё bijёn dhe pёr babain, tё birin, ja disa gjёr qё duhet tё kemi pёr verёn e 2017.

Bikinit pёr tё gjitha shijet…ikonё e pёrjetshme e sensualitetit

Cilado qoftё mosha juaj, nё valixhe nuk mund tё mungojё bikini (zgjedhur nga 87% e blerёsve tё ventee-prive qё kanё bёrё njё kёrkim mbi trended verore). Tё dёshiruar nё tё gjithё ata qё duan tё nxihen sa mё shumё tё jetё e mundur, ёshtё njё lloj qё nuk shkon kurrё poshtё, e pёrdorur nё kёtё stinё nё modele tё ndryshme.

Nё vend tё parё ndёr tё preferuarat, grupi: duke vazhduar nga sytjenat qё janё gjithmonё ikonё e feminilitetit qё e tranformon nё pin-up cilado qё i vesh, dhe pёr tё kёnaqur cdo lloj nevoje, (dhe kthesash!)., trekёndёshin. Pёr veshjet sportive, ndёrkohё i hapet rrugё dy mёnyrave nё stil madhёshtor dhe super teknik. Njё prirje e madhe ёshtё modeli i qёndrueshёm i ngjyrave, blu, tё kuqe, tё bardhё, tё zezё pёrballё ngjyrave pa dyshim mё tё guximshme. Por kёshtu, ashtu si edhe pёr veshjet shkon mё tej tendenca mix&match, u hapet rrugё ngjyrave dhe pijeve, mbase edhe me zgjidhje tё dyfishta.

Pёrvec ngjyrёs sё vetme, ka disa qё fantazojnё stampo me lule dhe tropikale, ose tё pёrjetshmen vijёn e bardhё dhe blu nё costume marinare. Trendi i ri verёs 2017( nё modё edhe nё 2018 sipas parashikimeve tё sallonit tё tё Firence Maredamare) i shikon femrat tё shkkёlqejnё me kostume shkёlqyese dhe pёlhura metalike ngjyrё ari dhe argjendi.

Edhe nё qoftё se kostumet e thurura me grep vazhdojnё tё jenё nё modё nё pasarelat nё plazh, shumё preferojnё rrok dhe volant.

Por nё qoftё se nё kёrkim tё njё kostumi me dy pjesё me tё vёrtetё origjinale, mё mirё tё orientohesh drejt njё bikini nё stil “retro”, pantallona tё shkurtra me bel tё lartё stil i viteve ’50 dhe sytjena nё ngjyrё tё qёndrueshme, nё versionin “shape” japin njё siluetё tё bukur. Ёshtё stili qё nё shtator sfilojnё vajzat e konkursit tё Miss Italia (kёtu hitoriku dhe parashikimet e 2017). Dhe pastaj kotume me thekё perfekte pёr ata qё duan tё pёrsёrisin stilin Coachella edhe nёn cadёr duke kopjuar tendencёn bohemian shik qё u pёlqen shumё yjeve.

Konfirmimi i tё gjithё kostumit: klasik, guximtar dhe veshjet athleisure

Rrobat e banjos vazhdojnё edhe kёtё vit ringjalljen e tyre nё tё gjitha plazhet. Perfekte pёr t’u ndjerё shik dhe pёr pushime me anije, sidomos nё qoftё se i pёrshtat njё njё kapele tё hapur dhe syze dielli me lente maksimale. Pёr mё tё guximhmit zgjedhja shkon tek trikinit, njё alternativё e vlefshme pёr njё pije dhe njё cocktail party: nё qoftё se modeli ёshtё zgjedhur me kujdes dhe forma fizike e pranon mund tё ketё efekt tё madh.

Trendi i 2017 ёshtё qё kostumi nuk vishet vetёm nё plazh, por bёhet njё body nё qoftё se i pёrshtat njё palё pantollona tё buta ose njё fund tё shkurtёr, perfekte kur dielli kalon nё drejtim aperitiv. Pёr kёtё arsye 26% e shoqёrisё blen modele tё cmuara nga rruazat dhe varёset, kёshtu qё pa shkuar pa nё dhomё pёr t’u ndёrruar pas njё pasditeje nё breg tё detit apo nё pishinё.

Mini pon pon: e pamundur tё bёsh pa ta. Ёshtё njё nga supermodat e kёtij viti me jehonё latine dhe amerikane dhe me shumё ngjyra: pon pon nё canta, nё kёpucё, aksesorёt tё pёrshtatur me gjerdanё me ngjyra, bangles, njё palё vathё maxi dhe byzylykё pёr tё pasuruar dhe personalizuar lookun veror me njё prekje amerikanojugore, nga Meksika dhe poshtё. Mund tё blihen tashmё gati ose tё aplikosh vetё nё trendin DYI (do it yourself) pёr tё personalizuar kostumin e banjos me cdo lloj dekori.

Aksesorёt qё bёjnё diferencёn

Pёrvec kostumit tё banjos, ёshtё kapelja e kashtёs protagonitja absolute e stinёs sё nxehtё: me strehё tё hapur ose pёrjetёsisht panama, kontribuon tё realizojё njё outfit me njё efekt tё madh, edhe nё qoftё se i pёrshtatet njё veshjeje tё thjeshtё ose joformale. Pёr tё kompletuar vet masёn e njё cante kashte, e nevojshme pёr kapacitetin dhe trendy nё momentin e duhur. Mes shumё propozimeve ёshtё e mundur tё zgjedhёsh mes cantave me lule shumёngjyrёshe, me thekё, diamantё tё rremё ose tё futur nё pёlhura, njё aksesor i domosdoshёm pёr verё dhe i pёrshtatshёm nga mёngjesi nё darkё.

Pёr t’u shtrirё nё plazh, peshqirat e gjerё me njё rёndёsi indiane dhe afrikane kёtё vit e lёnё vendin, duke folur pёr modё, round beach toёel, peshqira origjinalё qё vazhdojnё tё shihen edhe nё Itali, por edhe nё Amerikё shkojnё shumё. Nё stilin gipsy dhe boho-chic kanё vizatime ose grafizma nga Greqia antike dhe kanё modelёt mё tё kёndshme dhe me thekё tё shkurtra. Tё potoh foto nё instagram shtrirё nё round toёel dhe kapele kashtё nё kokё dhe deti blu nё sfond ёshtё domodoshmёri e momentit.

Po burrat?

Pjesa dёrrmuese preferojnё pantallonat e shkurtra tё detit, njё lloj qё nuk do i kalojё kurrё moda dhe i pёrshtatshёm pёr cdo lloj fiziku: tё gjatё, tё shkurtёr, tё hollё ose tё shёndoshё, tё gjithё duken modelё kur i veshin. Vetёm njё pёrqindje e vogёl (sipas kёrkimeve) blen slip ose bokse pёrkrahёe, tё zgjedhur sidomos pёr komoditet, perfekt pёr fizik tё gdhendur dhe muskuj tё vёnё nё pah. Nё qoftё se gratё, nё fakt, ndjekin modёn dhe nuk duan tё heqin dorё tё jenё tёrheqёse edhe nё plazh, burrat preferojnё tё ndjehen mё mirё me modelet mё tё rehatshme dhe me shije mё klasike.

Familja e bashkuar… edhe nё plazh

Prej kohёsh vihet re tek prindёrit “vipa” (dhe jo vetёm) njё tendencё e re: looku mini-me. Linja tё tёra veshjesh, kёpucё por edhe veshje plazhi, identike ose tё koordinuara mes mamave dhe vajzave dhe baballarёve dhe djemve. Mё nё fund dёshira e gjeneratёs sё fёmijёve bёhet realitet: mund tё vishen si mami. Dhe siguriht kjo vlen edhe pёr pushimet nё det: dy kostume tё njёjta nё faturё, nё materiale dhe nё paketё. Identike nё ndarje, dizenjo dhe ngjyra. E vetmja diferencё? Masa!

