Nxehtё? Pa ajёr tё kondicionuar? 10 kёshilla qё tё vuani mё pak

Kur termometri shkon lart, shtёpitё pa ajёr tё kondicionuar, janё jokomode dhe ёshtё e vёshtirё tё bёsh cdolloj aktiviteti: tё hash, tё flesh, tvё punosh. Ndoshta nuk janё zgjidhje pёrfundimtare, por kёto kёshilla mund tё jenё tё dobishme pёr ta vuajtur mё pёk tё nxehtin e verёs.

Stako televizorin dhe mbyll pc

Tё gjitha pajisjet elektrike japin nxehtёsi, kёshtu qё i fikni dhe ato qё nuk i pёrdorni dhe kontrolloni qё t’i shkёpusni nga priza. Televizori dhe kompjuteri janё armiqtё mё tё kёqinj, sigurohuni gjithmonё qё tё jenё tё fikur. Edhe nё qoftё se njё pajisje ёshtё nё stand-by mund akoma qё tё japё nxehtёsi, kёshtu qё fik cdo gjё qё mundesh, pёrfshirё edhe karikuesit e telefonit, dhe shikojeni si njё mundёsi pёr t’u shkёputur nga teknologjia.

Krijo ajrin tёnd tё kondicionuar

Nё qoftё se ke njё ventilator nё tavolinё, mund ta shndёrrosh nё njё pajisje tё bёrё nga ti pёr ajёr tё kondicionuar, duke pozicionuar njё tas me akull pёrballё, nё mёnyrё qё ajri tё ftohet. Bёhet fjalё pёr njё zgjidhje tё mirё nё qoftё se fёmijёt kanё vёshtirёsi pёr tё fjetur ose nё qoftё e duhet tё ulesh para tastierёs tё punosh, kёshtu qё ofron njё fluks ajri “tё akullt” tё koncentruar.

Ftoh jastёkun

Njё jastёk i freskёt ёshtё njё luks i vёrtetё nё njё mbrёmje tё nxehtё vere. Ftoh mbёshtjellёsin tёnd duke e vёnё nё frigorifer nё darkё, kёshtu qё nxirre jashtё para se tё shkosh tё flesh. Mund tё duket e cuditshme, por ofron pak lehtёsim nё mbrёmjet e lagёshta dhe tё zjarrta dhe efekti zgjat mjaftueshёm sa pёr tё fjetur qetё.

Krijo njё çantё me ujё tё akullt

Tёrhiqe jashtё çantёn me ujё tё nxehtё dhe duke i dhёnё njё jetё tё dytё duke e tranformuar nё njё cantё me akull pёr tё freskuar krevatin. Mbushe me ujё tё ftohtё, vendoe nё frigorifer dhe mё vonё mbёrtheje para se tё shkoh nё krevat. Mund edhe tё ngrini pako orizi ose gruri, pёr tё krijuar njё vantё me akull portative pёr ta vёnё nё qafё ndёrkohё qё punon ose qetёsohesh.

Fik dritat

Tё gjitha dritat japin nxehtёsi, disa mё shumё se tё tjerat. Nё qoftё se doni tё shmangni qё njё dhomё tё mbinxehet nё verё, sigurohuni nё qoftё se ёshtё e mundur t’i mbani tё gjitha dritat e fikura dhe instalo llambat pёr tё kursyer energji dhe pёr tё ulur sasinё e energjisё qё pastaj transformohet nё nxehtёsi.

Zvogёloni kohёn e dushit

Tё bёsh njё dush edhe jo shumё tё nxehtё ngroh direct njё banjё tё vogёl , kёshtu qё zvogёlo kohёn dhe freskohu nё ditёt e nxehta. Mund edhe tё mbushёsh vaskёn me ujё m epak ujё tё freskёt, kёshtu qё shto akull pёr tё krijuar nujё vaskё me akull, komode pёr tё vendosur nё banjё veshje dhe peshqira pёr t’i mbёshtjellё nё kokё qё tё bie temperatura e trupit.

Zbuloni ajrin

Ceelёsi pёr tё ftohur njё ambjent ёshtё tё rrisёsh fluksin e ajrit, kёshtu qё jo sapo temperature tё fillojё tё bjerё nё mbrёmje fillo tё hapёsh dritaret dhe dyert pёr tё bёrё korent ajri. Nё qoftё se edhe nё darkё nuk lёviz njё gjethe, vendosni ventilatorin.

Spёrkat fletёt me ujё tё ftohtё

Mund tё provosh tё ulёsh temperaturёn e njё dhome duke larё gjёrat pambukut dhe peshqirёt me ujё tё ftohtё dhe duke i hapur nё dritare pёr tё freskuar ajrin kur hyn nё dhomё. Edhe mё praktike mund tё bёhet duke pёrdorur njё spёrkatёs. Mbani mend qё kjo zgjidhje funkionon vetёm pёr tё nxehtin e thatё.

Krijo njё ekran nё njё ballkon tё qytetit

Nё qoftё se jёton nё njё apartament qё bёhet furrё nё verё, provo tё krijoh njё ekran pёr diellin duke pёrdorur bambunё. Do tё freskojё pak ballkonin dhe dhomat duke bllokuar dritёn direkte tё diellit, dhe do tё ofrojё privatёsi mё shumё. Bamboo ёshtё njё zgjidhje shumё e mirё pёr njё ambjent urban sepse rritet shumё shpejt dhe mjaft i thjeshtё pёr tu menaxhuar. Pastaj ka njё tendecё tё pёlqyeshme pёr tё ndikuar tek era nё mbrёmjet e verёs.

Reflektoni dritёn direkte tё diellit me njё mbulesё

Njё mёnyrё tjetёr pёr tё ndaluar dillein e mesditёs qё tё hyjё nё shtёpi, ёshtё kjo qё tё fiksoni njё mbulesё sipёr gjithё dyerve dhe dritarev ku hyn drita e drejtpёrdrejtё e diellit nё orёt mё tё nxehta tё ditёs. Mbulesa do tё ketё edhe njё qёllim tjetёr: ajo e krijimit tё hijeje ndaj tё jashtmёve dhe tё mundёsh tё shijosh ditёt e nxehta tё verёs.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)