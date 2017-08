Pasuesi i Mbappe, Monaco 100 milionë për Belottin

Nuk ka përfunduar akoma vera e nxehtë për e Torinos, Andrea Belotti. Pasi mbeti jashtë radarëve të Milanit, 23-vjeçari është shndërruar objektiv kryesor i Monacos në kampionatin francez.

Klubi nga principata e konsideron futbollistin italian si trashëgimtarin e Kylian Mbappe, për të cilin PSG mësohet se është gati të shpenzojë plot 140 milionë euro plus kartonin e Lucas Mouras. Me një shifër të tillë arkëtimesh, Monaco nuk do ta kishte problem të paguante klauzolën e largimit të Belottit, që është fiksuar plot 100 milionë euro nga drejtuesit “granata”.

Në fakt blerja e mundshme e Belottit nga Monaco do të vinte si një efekt domino, gjithmonë me protagonist PSG, që pas çmendurisë së bëri me Neymar, ka planifikuar të tjera shpenzime marramendëse në këtë merkato vere.

Përveç Mbappesë, klubi nga principata dëshiron edhe Fabinhon, e në total ky operacion mund t’i kushtojë 220 milionë euro.

Pikërisht nga kjo lëvizje pritet të përfitojë Torino, që është e bindur se Belotti kushton të paktën 100 milionë euro. Për një shumë të tillë çdo ekip jashte Italisë mund ta bëjë të tijin talentin e futbollit italian.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)