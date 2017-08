Serbia tërhoqi trupin diplomatik, Zaev: Maqedonia e vendosur për raporte të mira me fqinjët

Republika e Maqedonisë është e vendosur në ndërtimin e raporteve të mira fqinjësore me Republikën e Serbisë, por edhe më vendet tjera të rajonit. Kështu është përgjigjur Qeveria e kryeministrit, Zoran Zaev lidhur me vendimin e Qeverisë së Serbisë, per te tërhequr te gjithe trupin diplomatik nga Shkupi.

“Qeveria e Maqedonisë mbetet fuqimisht e përkushtuar për zgjidhjen dhe jo krijimin e problemeve, me qëllim forcimin e fqinjësisë, bashkëpunimin dhe partneritetin me Republikën e Serbisë, si dhe me vendet tjera në fqinjësi. Jemi të bindur se kjo është mënyra e vetme që rajoni me vendosmëri të ecë përpara”, ka kumtuar Qeveria.

Në komunikatën e Qeverisë të publikuar sot në Facebook nga kryeministri Zoran Zaev, nuk komentohen akuzat e Beogradit, për siç thuhet, “veprimet e kundërzbulimit ndaj Serbisë” dhe se kush mund të jetë i implikuar në këtë çështje.

Megjithatë siç thuhet në komunikatë, “Qeveria e Republikës së Maqedonisë, duke mos sjellë konkluzione të përshpejtuara, i përshëndet paralajmërimet e Beogradit zyrtar për ruajtjen e marrëdhënieve miqësore dhe për kthimin e gjendjes në korniza të zakonshme”.

Qeveria gjithashtu nuk ka komentuar as mesazhet e shefit të diplomacisë serbe, Ivica Daçiç se Serbia mund të ndryshojë politikanë e saj për emrin e Maqedonisë, nëse voton për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.

Shefi i diplomacisë, Aleksandar Dimitrov i pyetur nëse Maqedonia është përgjegjëse për përpjekjen e re për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO ka thënë se “Maqedonia nuk mund të jetë përgjegjëse për çështje që janë shumë të rëndësishme dhe që mund të shërbejnë si grindje tek fqinjët tanë”.

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiç para disa muajve kishte deklaruar në Athinë se Beogradi ka gabuar kur në vitet ‘90 kishte vendosur të njihte Maqedoninë me emrin e saj kushtetues.

Deklarata e Daçiçit kishte të bënte me vendimin e Maqedonisë për të votuar në favor në anëtarësimit të Kosovës në UNESCO.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)