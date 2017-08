Asambleja e PS, ja axhenda dhe rendi i ditës për të dielën

Asambleja e Partisë Socialiste do të mblidhet të dielën më 27 gusht në orën 10:00 në ambientet e hotel ‘Sheraton’ në Tiranë.

Çelja e punimeve të Asamblesë do të bëhet nga Gramoz Ruci. Më pas punimet do të vazhdojmë me prezantimin e 5 raporteve të grupeve të punës, që u ngritën me urdhër të kryetarit Edi Rama pas zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit.

Raportet e grupeve të punës do të prezantohen nga Balla, Ekonomi, Peleshi, Ahmetaj dhe Gjylameti.

Niko Peleshi në cilësinë e kryetarit të grupit të punës për reformën në administratë do të prezantojnë të dielën përpara asamblesë socialiste formatin e qeverisë së re.

Ndërsa Edi Rama pas bilancit të zgjedhjeve të 25 qershorit do të prezantojë edhe sfidat për mandatin e dytë.

Ditën e diel shqiptarët do të njihen më një strukturë të re qeverisëse e cila do të ketë më pak ministri, pas bashkimit të disa prej tyre mes njëra-tjetrës.

Rendi i ditës në Asamblenë e PS

1. Çelja e punimeve te Asamblese nga kryetari i Asamblese dhe Sekretari i Pergjithshem –Gramoz Ruci; Miratimi I rendit te dites

2. Raporti i grupit te punes per veprimtarine parlamentare –Taulant Balla (7min)

3. Raporti i Degjesave Publike, permbledhja e 12 qarqeve – Milva Ekonomi (7min)

4. Raporti i Grupit te Punes per Ristrukturimin e institucioneve –Niko Peleshi (7min)

5. Raporti i Grupit te Punes per Lehtesimin e Procedurave Burokratike -Arben Ahmetaj (7min)

6. Bilanci i zgjedhjeve 2017 dhe Raporti i Grupit te Punes per Organizimin dhe Koordinimin Elektoral te PS (7min) -Blerina Gjylameti

7. Miratimi i projektvendimit per zgjedhjet e reja ne parti

8. Fjala permbyllese nga Kryetari i partise – Bilanci politik i 25 qershorit dhe sfidat e mandatit te ri

23 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)