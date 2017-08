“Një femër kaq e bukur”, fjalët e serbit që tërbuan shqiptarin

Policia gjermane është ende në kërkim të shtetasit nga Kosova që pak ditë më parë vrau me thikë një shtetas serb 37 vjeçar, pronar i një lokali në Vjenë.

Shkak për ngjarjen thuhet të ketë qenë një kompliment që 37-vjeçari i kishte bërë gruas që ishte në shoqërinë e të dyshuarit: “çfarë çmendurie, në këtë orë të vonë të shohësh rrugëve një grua kaq të bukur”, kishte thirrur ai nga ana tjetër e rrugës.

Por kjo thirrje e kishte provokuar shoqëruesin e saj. “Eja këndej”, i kishte thënë ai dhe i kishte drejtuar sharje të rënda me konotacion homofob dhe seksual.

37-vjeçari serb dhe shoqëruesi i tij 28-vjeçar kishte dalë matanë dhe ia kishte kthyer sharjet, përcjell albinfo.ch. Pastaj i dyshuari ka nxjerrë thikën dhe ka lënduar me të fillimisht 28-vjeçarin e pastaj kishte goditur disa herë me thikë në afërsi të kafenesë së tij 37-vjeçarin. Pas kësaj i dyshuari për vrasje së bashku me shoqëruesen e tij janë larguar nga vendi i ngjarjes.

