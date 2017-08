Një përshpirtje për Guy de Maupassant

Luan Rama

Gjurmët e historisë në Paris janë ngado: një shesh, një rrugë, një urë apo një ndërtesë, gjithçka duket se lidhet me historinë e vjetër dhe banorët e hershëm të tij. Disa herë kisha qenë ne ambasadën dhe rezidencën e ambasadorit turk në Paris, në fund të « Rue d’Ankara », fasada e së cilës bie nga «Avenue Lamballe».

Eshtë një vend i paqtë buzë Senës, me kalimtarë të rrallë dhe padyshim, idea se ajo ndërtesë, pothuaj se dy shekuj më parë kishte qenë një klinikë psikiatrike, në fillim të duket tronditse, por një turk e përballon me sa duket më lehtë këtë fakt sesa një latin. Herën e fundit kisha qenë në një ekspozitë të hapur nga Omer Kaleshi me ftesë të vetë ambasadorit, i cili e pëlqente pikturën e tij. Tablotë e Omerit, apo «kokat» e tij, u vendosën në ato mure hijerënda të asaj ndërtese që jetën e kishte filluar me dukën De Louzan në fundin e shekullit XVIII për të vazhduar pastaj me princeshën Lamballe, mikeshën e afërt të mbretëreshës Maria Antoinette.

Por sigurisht, as duka e as princesha nuk e kishin imagjinuar se ajo ndërtesë e bukur do të kthehej në një klinikë psikiatrike, ashtu si dhe vetë ambasadori turk. Atë ditë të ekspozitës vështroja ato sallone dhe papritmas nuk di pse gjithçka m’u boshatis : m’u zhdukën orenditë, shandanët e lyera në ar, biblioteka e madhe, kolltuqet e stilit Louis XV, etj. Kishte mbetur salla bosh e klinikës dhe ashtu, duke zgjatur kokën nga dritarja, drejt oborrit, në zbrazësinë e saj, m’u shfaqën banorët e saj të dikurshëm, artistët e mëdhenj: poeti Gerard de Nerval, Guy de Maupassant (Gi de Mopasan), kompozitori Charles Gounod apo dhe vetë Van Gogh… Ajo galeri «kokash» tashmë ishte zëvendësuar me një galeri imazhesh të artistëve të mëdhenj që endeshin nëpër sallone apo aty poshtë si të handakosur, ashtu në mjegullën e tyre të madhe e pa kufi. Gounod sapo kishte kompozuar operan «Fausti», por ai nuk e dinte që pak kohë më vonë do të mbyllej këtu, në këtë klinikë.

Sidoqoftë, banori më tronditës i klinikës së doktor Esprit Blanche do të ishte Mopasan, Mopasani ynë! E përfytyrova një çast aty, në atë kopësht, që siç shkruante kujdestari apo maxhordomi i tij François Tassrat atje, në oborrin me diell të klinikës, ai dilte për të shëtitur, ngopej me diellin dhe ngulte në tokë shkopinj duke thënë: “Le t’i mbjellim këtu. Vitin tjetër do të gjejmë disa Mopasanë të vegjël!…

E habitshme dhe tragjike jeta e shkrimtarit, i cili ishte vërtitur para pasqyrave të këtyre salloneve, ku ai tmerrohej me sozinë e tij. Një ditë ai i tha maxhordomit: «Fantazma që më doli përpara në dhomë isha unë vetë. Më erdhi pranë, por nuk më foli. Vetëm se ngriti supet me përçmim. Nuk më sheh dot me sy… Shiko, natën duhet t’i mbyllësh të gjitha dritaret!»

Mopasani kishte frikë nga fantazma e tij. Në një letër që i dërgonte një mikeshe, ai shkruante: «A e dini ju se duke fiksuar sytë për një kohë të gjatë mbi imazhin tim në pasqyrë, nganjëherë e humbas nocionin se jam unë. Në ato momente kur gjithçka trazohet në shpirtin tim, më duket e çuditshme të shoh në pasqyrë atë portret që nuk e njoh më. Atëherë më duket kureshtare të jem ai që jam, d.m.th. dikush. E ndjej se nëse kjo gjendje zgjat, dhe një minutë më shumë, do të bëhesha i çmendur. Truri im do të boshatisej pak nga pak nga mendimet… » Një ditë tjetër, një miku të afërt i kishte thënë: “Një rast në dy, kur kthehem në shtëpi, shoh sozinë time. Hap portën dhe shoh vetveten të ulur në kolltuk. E di që është një haluçinacion…”

Siç kujtonte dhe maxhordomi i tij Tassart, një mbrëmje, një postjer i kishte sjellë një letër nga «Zonja gri», që Mopasant mendonte se ishte një nga të dashurat e tij që e ndiqte vazhdimisht. Në mesnatë maxhordomi kishte dëgjuar zhurmë nëpër shtëpi. Kur u ngrit, ai e gjeti Mopasanin me revole në dorë, duke dashur t’ia hiqte vetes. Por Tassart ia kishte hequr fishekët që më parë. Atëherë, diku aty afër, ai kishte rrëmbyer një thikë të vogël, me të cilën hapte zarfat dhe e nguli në fytin e tij duke prerë një nga arteret. Pastaj u lëshua drejt dritares dhe donte të hidhej, por kanatet e saj ishin të mbyllura.

Ai kërkonte t’i hapte ato me forcë, duke klithur. Pas pak, marinari i anijes “Bel Ami” të Mopasanit, i jahtit të pagëzuar me emërtimin e romanit të tij, të cilin e kishin njoftuar me urgjencë, erdhi dhe e gjeti të mbytur në gjak: “E shikon François. Preva grykën. Një akt i vërtetë çmendurie!”… Më pas erdhi mjeku, i cili e fashoi. Siç kujton këtë skenë maxhordomi i tij, pas ikjes së mjekut, Mopasani kishte ardhur në vete dhe filloi atij t’i kërkonte falje, e po kështu dhe marinarit të jahtit të tij. Pastaj kishte fjetur. Por në mbrëmjen e së nesërmes, papritur ai i kishte thirrur maxhordomit: – “François! Eshtë shpallur lufta!” Që ta qetësonte, maxhordomi ia kishte kthyer se nisja për në front do të bëhej të nesërmen në mëngjes…

Atë ditë në sallonet e asaj ambasade, rikujtoja gjithë këto dhe e shikoja veten si në një film të Hitçkok, ku edhe ti kthehesha në një personazh filmik para atyre pasqyrave ku përthyheshin figurat, personazhet e dikurshme, zonja Lamballe të cilës i kishin prerë kokën po aty, Mopasani që vraponte pas sozisë së tij, që donte ta kapte dhe nuk e kapte dot, Van Gogh i strukur diku në një cep me dhimbjen e një të «patalentuari», Gounod që ridëgjonte arjet e « Faustit » të tij, ish e dashura e Napoleonit të tretë… Një potpuri e jashtëzakonshme para së cilës përjetoje një trallisje maramendëse.

Tragjedia Mopasan

Atë ditë të ekspozitës, kur dola nga ambasada dhe mora për nga « Avenue Lamballe », qëndrova përsëri duke parë dritaret e asaj ndërtesë ku Mopasan kishte hyrë dhe s’kishte dalë më. Imagjinova ata gazetarë të shumtë parisianë të asaj kohe që qëndronin para portës së madhe dhe rreth mureve për të dhënë lajmet rreth shkrimtarit. Ç’bëhet me të ? Vallë po shkruan ? Vallë është duke vdekur ?… Mopasani ishte bërë tashmë një legjendë. Gi ankohej se dikush i kishte vjedhur gjysmën e dorëshkrimit të Angelus, një dorëshkrim 30 faqesh, një perlë e pambaruar, në të cilën ai nuk arriti të shënonte fjalën «fund», dorëshkrim që shpesh kishte dëshirë t’ua lexonte të tjerëve, miqve të tij të afërt dhe së pari admirueseve të tij: aktore, balerina, dukesha dhe kurtizane me emër që vinin ta takonin aty.

Shkrimtari herë ishte i qetë dhe herë me haluçinacione. Shpesh i dukej sikur e thërriste miku i tij i shtrenjtë, Flober, i cili kishte vdekur një dekadë më parë. Një ditë ai i deklaronte maxhordomit: ”Dje pasdite, maja e Eiffel-it, Zoti i është drejtuar popullit të Parisit, duke i thënë se Mopasani është biri i Zotit dhe i Jezu-Krishtit”.

Një tjetër ditë, i pështetur pas murit të dhomës, ai mërmëriste, duke iu drejtuar të vëllait: ”Hervé, Hervé, Duan të më vrasin! Digjini të gjitha letrat! Vritini xhandarët! Pastaj njoftoni nënën…” Disa orë më vonë ai e shau maxhordomin pse ai i “kishte dërguar Zotit një letër, duke e akuzuar atë se paska torturuar një pulë dhe një dhi…” Madje akuzonte dhe kuxhinjerët e klinikës se kafes së tij i kishin hedhur sulfat hekuri që ta helmonin. Më 4 shkurt, papritur, atyre që kishin ardhur për ta parë ai u tha: – “Më vishni që të marr trenin për të shkuar në purgator!… Unë do të vras gjithë djajtë!” Disa ditë më vonë ai u tha: “Jezu-Krishti ka fjetur në shtrat me nënën time! Unë jam biri i Zotit!”

Gi de Mopasan ishte një nga rastet më të veçanta të letërsisë franceze, edhe pse shkrimtarë të tjerë si ai vuajtën tmerrsisht : Nerval vari veten; Bodler, vitet e fundit vuajti nga haluçinacionet, pa harruar Van Gogh që një pasdite, para kavaletit të tij në fushat e Auvers-sur-Oise do të qëllonte veten për vdekje. Arti ishte mbijetesë, por dhe një delir që i çonte ata drejt vdekjes. Një nga kritikët francezë të asaj kohe, Pol Neveux, e cilësonte Mopasanin si «pesimistin më të madh të letërsisë franceze».

Pasi kishte shkruar tregimin Nëna e egër, rreth pushtimit prusian më 1884, Mopasani kishte parë një ëndërr, kishte patur një kushmar të vërtetë, të cilën ai do ta tregonte. Dhe ja çfarë shkruante ai: «Ishte një ëndërr shumë e qartë. Një pasdite të bukur, po ecja në rrugët e Parisit… Një atmosferë e pashpjegueshme rëndonte mbi qytet dhe unë ndjeva të më kapte një ndjenjë ankthi. Nuk di sesi por unë u ndodha në sallën e kafenesë së madhe të bulevardit.

Qëndroja në një tavolinë e para meje rrinte kamarieri Jacques. I kërkova diçka freskuese. Ai bëri sikur iku dhe unë ula vështrimin duke parë mbi tavolinën e mermertë një kanë me ujë. Pas një çasti ngrita sytë dhe pashë sërrish nga Jacques që ishte po aty. Por për çudi nuk ishte Jacques. Ishte një kamarier tjetër, me të njëjtin shtat e përparëse, në kokën e të cilit kishte një kaskë prusiane prej hekuri. Ai mbante një mjekër të kuqërremtë dhe të dendur si të prusianëve.

Buzëqeshte me një gojë që i hapej gjer tek veshët dhe sytë e tij si prej fajance, shkëlqenin në mënyrë të çuditshme. Sapo u shkunda dhe që doja të ikja, pashë se rreth meje, gjithë salla ishte mbushur me prusianë. Në rrugë, një turmë e pafund ecte ngadalë dhe ngado shkëlqenin ato kaska të tmerrshme. Papritur, përballë, pashë Alexandre Dumas, (biri), dhe u habita. Koka e tij ishte mbuluar gjithashtu nga një kaskë me majë. «Ja, më së fundi ! Ata bënë që ne të gjithë të mbajmë nga një kaskë!» – më tha ai dhe u largua duke bërë shenja me duar. Ndërsa unë vrapova…»

Ky kushmar nuk ishte thjesht një delir, por Mopasani kishte shkruar aq shumë kundër pushtuesve prusianë dhe aq shumë shkruanin në Prusi kundër këtij shkrimtari, duke kërkuar ndëshkimin e tij, saqë prusianët ishin kthyer për të në një makth. Mopasani jetonte ato vite një jetë të turbullt dhe me një kaos të madh shpirtëror, edhe pse tashmë, pas Flaubert, ai konsiderohej si një nga shkrimtarët më të fuqishëm të kohës së vet. Kjo trallisje shfaqej dhe në një nga tregimet e tij, e titulluar «Lui?», (Ai?). Lexuesi kupton ankthet e tij për një prani tjetër, të padukshme. Personazhi ka frikë nga vetvetja, frikë nga frika, nga kthimi i një haluçinacioni që ka patur një natë, kur ishte kthyer në shtëpi, si një beqar që ishte. Ishte pamja e një miku të tij që këmbëzbathur ngrohte këmbët pranë oxhakut. Kur ai i ishte afruar dhe e kishte prekur në sup, dora e tij kishte prekur thjesht drurin e ftohtë të kolltukut… Kjo gjë e kishte trembur.

«Vallë kush do të ishte zgjidhja për të? – pyeste veten ai. Martesa? Jo!» Mopasani nuk e imagjinonte veten të martuar, siç dhe kishte shkruar: ”Më shumë se kurrë, unë e ndjej veten të pa aftë të martohem dhe të dua një femër, sepse menjëherë do t’i dua gjithë të tjerat. Do të doja të kisha njëmijë krahë, mijra buzë për të shuar njëherësh dëshirat e një ushtrie qeniesh të këndshme dhe pa ndonjë rëndësi… »

Kur i filluan haluçinacionet këtij dashnori të madh, i cili provoi gjithçka nga bota femërore, ai shkroi tregimin e famshëm La Horla, por më parë me pseudonimin e tij «Maufrigneuse», ai botoi një artikull të shkurtër në gazetën ku shkruante gjithnjë, Gil Blas. Artikulli titullohej Letra e një të çmenduri, një letër që Maufrigneuse ia dërgonte doktorit, duke i treguar për vuajtjet e tij shpirtërore, me kërkesën që ta mbyllë ndoshta në një spital që të marrin fund haluçinacionet e tij. «Vallë jam i çmendur?… – i shkruante ai, – Më shumë se çdokush tjetër, unë i ndjej këta kalimtarë mbinatyrorë që ecin krahë meje… Janë qënie apo mistere?… Netë të tëra qëndroj palëvizur, ulur në tavolinën time, me duart në kokë, duke ëndërruar për ata. Shpesh kam menduar që një dorë e paprekëshme apo një trup i pakapshëm, me prekte lehtë flokët. Por ai nuk më prekte, pasi nuk ishte prej mishi, por me një përbërje të panjohur»…

Ky njeri i shkruante mjekut se sa herë gjendej para pasqyrës, ai shikonte apo i dukej se vështronte dikë tjetër, jo vetveten. «Dhe në këtë pasqyrë, – vazhdonte ai, – fillova të shoh pastaj imazhe të hazdisura, monstra, kufoma të tmerrshme, lloj-lloj kafshësh të frikshme, qënie të llahtarshme, tërë ato imazhe të pabesueshme që janë makth i shpirtrave të çmendura.

Ja pra rrëfimi im i dashur doktor. Thomëni, ç’duhet të bëj?»… Ky ishte në fakt rrëfimi i vetë gjendjes shpirtërore të asaj çka përjetonte Mopasani në ato kohë. Ishte një gjendje e trazuar, kushmari, një përpëlitje e pafund. Një vit më vonë ai shkroi tregimin La Horla, ku Horla ishte një personazh qiellor i ardhur në tokë dhe që kishte hyrë brenda tij.

Ai kërkon ta heqë qafe me çdo mënyrë, do ta largojë, madje i vë zjarrin shtëpisë, por Horla i shmanget. Dhe Mopasani shkruante: «Jo, ai nuk ka vdekur… atëherë, atëherë, do më duhet ta vras!… Ashtu si personazhi i tij në tregim, edhe ai filloi të vështronte veten në pasqyrat e shtëpisë dhe duke vështruar në to, ai nuk shikonte asgjë, veç një boshllëk.

Ja pse dhe ai, si tek La Horla, zgjidhjen e shikonte tek vetvrasja, në mënyrë që t’i shpëtonte degradimit. Dhe për këtë në fillim shkrimtari ishte tepër i qartë. Novelën e tij ai e fillonte me dialogun me një murg: “I thashë murgut: – A besoni ju?” – Ai mërmëriti: – “Nuk e di!” I thashë përsëri: -“Po të ekzistonin qenie të tjera rreth nesh, ne do kishim patur rast t’i shikonim?”… – Por ai mu përgjigj: – “Vallë a i shohim ne të njëqind mijë pjesët e asaj që ekziston? Shikoni erën që është forca më e madhe e natyrës, ajo që përmbys njerëzit e ndërtesat, që ç’rrënjos pemët dhe arrin të ngrejë male dallgësh të mëdha, duke shkatërruar shkëmbenjtë e brigjeve dhe duke flakur tutje anijet e mëdha.

Pra këtë erë që vret, që fërshëllen a e shikoni? A mund ta shikoni? E megjithatë ajo ekziston!”… Kjo frymë ekzistenciale ngërthen gjithë tregimin, çka ishte vetë bota e shkrimtarit: “16 gusht. – shkruante ai në këtë novelë, në vetë të parë. – Po flija dhe hapa sytë. Në fillim nuk pashë asgjë. Pastaj, papritur, m’u duk se një fletë e librit të hapur mbi tavolinë u kthye vetë. Nga dritarja nuk frynte asnjë lloj flladi. Atëherë, i habitur, prita. Pas rreth katër minutash pashë një faqe tjetër që lëvizte dhe binte mbi të mëparshmen, sikur një dorë ta shfletonte… është ai, Horla, është obsesioni im që më bën të mendoj këtë çmenduri.

Ai është brenda meje, po bëhet shpirti im. Do ta vras!… Dhe më pas ai shtonte: «19 gusht. Do ta vras. E pashë. Mbrëmë u ula në tavolinën time dhe bëra sikur shkruaja, tepër i përqëndruar. E dija që do të vinte rrotull rreth meje, aq pranë sa mund ta prekja, ta kapja. Dhe atëherë… atëherë do të kem forcën e të dëshpëruarve, do të kem duart e mia, gjunjët e mij, gjoksin tim, ballin, dhëmbët e mia për ta mbytur, për ta kafshuar e copëtuar. Dhe unë u ngrita me duart e hapura, duke u kthyer aq shpejt sa desh rashë… Ishte mesditë dhe nuk e gjeta veten time në pasqyrë. Ajo ishte bosh, e thellë, plot dritë. Imazhi im nuk ishte aty edhe pse unë isha ballë saj…»

Kjo vepër u botua në 17 maj të vitit 1887, ku i bashkangjiteshin dhe tregime të tjera. Atë kohë atij i propozuan urdhërin e Legjionit të Nderit, por ai nuk e pranoi. Në këtë periudhë ai filloi të vuajë parreshtur ngadhimbje të ndryshme trupore dhe pagjumësi. Drita filloi t’i vriste sytë dhe ai nisi të pëlqente natën, errësirën, qiellin e mbrëmjes, siç i shkruante dhe në një letër nënës së tij, të cilën e adhuroi gjer në fund të jetës: «E dua natën me pasion. E dua siç duam atdheun apo të dashurën, me një dashuri instinktive, të thellë, të padukshme. E dua me të gjitha ndjenjat, me sytë e mi që e shikojnë, me aromën e saj që e thith, me veshët e mi që dëgjojnë heshtjen e saj, me gjithë trupin që errësirat përkëdhelin… Dita më lodh dhe më mërzit. Ajo është brutale dhe e mërzitshme. Ngrihem me vështirësi dhe vishem me përtesë. Dal jashtë i dëshpëruar dhe çdo hap, çdo lëvizje, xhest apo fjalë, çdo mendim më lodh aq shumë, sikur të ngreja një barrë të tmerrshme. Por kur dielli shkon drejt perëndimit, një gëzim konfuz e pushton gjithë trupin tim.

Atëherë zgjohem e gjallërohem. Sa më shumë hija zgjatet, aq më shumë ndjehem dikush tjetër, më i ri, më i fortë, më i zhdërvjellët dhe më i lumtur. Shoh hijen që shtohet në qiell: ajo e përmbyt qytetin si një valë e pakuptueshme dhe e padepërtueshme, ajo fsheh, fshin, shkatërron ngjyrat, format, pushton shtëpitë, qeniet, monumentet, me prekjen e saj të pa perceptueshme…” Jo rrallë ai fliste përçart dhe thoshte se mishi dhe kockat e tij ishin mbushur me kripë, madje se edhe pështyma e tij ishte plot kripë.

«Truri im është i mbushur me kripë dhe natën ajo më rrjedh nga goja si një lloj balte e bardhë…»

Mjekët që e mjekonin ishin të shumtë. Pothuaj të gjithë ishin në një mendje për diagnozën: “menengjit encefalit sifilitik”, pra me origjinë veneriane.

Në dhjetor të vitit 1891, duke ngrënë drekën me maxhordomin, atë e zuri një kollë e fortë sa gati u mbyt. Menjëherë i tha maxhordomit se ishte një pjesë e kurrizit të peshkut që i kishte kaluar në mushkëri. Atëherë maxhordomi i tha të pinte çaj të nxehtë. Sapo e piu, shkrimtari i kishte thënë: “Tani shpëtova!” Të nesërmen, ai shkoi të marrë jahtin e tij që e kishte pagëzuar “Bel Ami”, si romanin e tij. Rrugës për në mol takoi një mik të cilit i tha: ”Po vdes. Besoj se do të vdes pas dy ditësh.”

Një ditë më vonë shkoi të takonte nënën e tij, por nuk foli asnjë fjalë me të. Kishte humbur në botën e tij. Mëngjesin tjetër i erdhi mjeku ta vizitojë, por ai ishte futur në një vaskë dhe e priti duke u larë. Diskutoi me të, duke menduar gjithnjë se ashtu si zakonisht ishte në divan. Disa ditë më vonë, pas një krize, maxhordomi provoi ushujzat në trupin e shkrimtarit, çka atë e qetësuan.

Vitin e fundit të jetës së tij, Mopasani ishte shumë i drobitur nga sëmundja. Ai nuk kishte fuqi as të mbllaçitej, të hante, aq sa filluan ta ushqejnë me një sondë. Më 8 mars ai vendosi të mos urinojë më: “Nuk duhet bërë shura kur je në agoni!” – thoshte ai. Por dhe urinën ia nxjerrin me sondë. Kur e shikonte këtë, ai u thoshte se në të kishte diamante, se gurët në veshka i janë kthyer në diamante: “Vërini në kasafortë!” – u klithte ai. Tashmë, i kthyer nga muri, shpesh ai fliste me murin, duke iu drejtuar asaj bardhësie të ftohtë dhe pa fund. Në të ai shikonte personazhe imagjinarë: bankierë, agjentë të bursës, batakçinj, tregëtarë, shkrimtarë… tipa e personazhe që i kishte hskruar, krijuar nëm orinë e qindra tregimeve qëk ishte botuar në revistën Gil Glas dhe që më pas do të botoheshin dhe do të ishin një minierë për kineastët e kohrave moderne.

Në qershor i filluan krizat epileptike. Më 6 korrik 1893 ai ra në koma. Por më pas, papritur, për një çast ai hapi njërin sy, lëvizi dorën dhe menjëherë vdiq. Kështu largohej nga kjo botë autori i Topolakja, Horla, Një jetë, Më e fortë se vdekja apo Bel-Ami, i cili nuk kishte dashur të varrosej me arkivol, por veçse me rrobat e trupit, pasi donte të njësohej me tokën mëmë.

Mbi varrin e tij në varrezat e Montparnasse, ishte Zola që do të fliste e po kështu Alexandre Dumas, (biri), Mallarmé, vëllezërit Goncourt, Hektor Malo… Dumas do të thoshte: ”Nëse atë e kuptuam dhe e deshëm që në orët e para të tij si shkrimtar, kjo ndodhi sepse ai kishte shpirtin francez, sepse ai ishte qartësia, thjeshtësia, forca…»

Por Mompasani do të mbetej në botën letrare më shumë si një modern, pasi kryeveprat e tij i flasin gjithnjë kohës sonë. Në të gjallë të tij, Mopasani kishte deklaruar: ”Unë hyra në jetën letrare si një meteor dhe do të dal që andej si një rrufe!”… Po, me ikjen e tij, Mopasani la pas shumë dritë, një dritë të bardhë meteori e rrufeje!

23 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)