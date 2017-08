“Rilindja”, emrat që ikin dhe vijnë në qeverinë e re

Mes socialistëve, atyre që janë në Parlament dhe atyre që janë pranë kryeministrit, ka rënë heshtja në pritje të vendimit të Edi Ramës për krijimin e kabinetit qeveritar “Rama 2”.

Top Channel ka mësuar se figurat klasike të Partisë Socialiste nuk do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar. Deputetë si Pandeli Majko, Blendi Klosi, Erion Braçe apo Taulant Balla do të marrin poste politike drejtuese në Parlament ose në parti.

Mbetet për t’u parë çfarë do të ndodhë me Taulant Ballën, i cili “de facto” ka kryer për 4 vite detyrën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe që shihet si pasues i natyrshëm i Gramoz Ruçit, i cili do të drejtojë Kuvendin e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme.

Cilido që të jetë vendimi i Ramës për Taulant Ballën, pak ditë para shpalljes së qeverisë është e qartë se, socialistët që Rama gjeti në parti, me përjashtim të Fatmir Xhafës, si dhe disa ish-anëtarë të kabinetit gjatë mandatit të tij të parë, nuk do të jenë pjesë e qeverisë.

Mbetet e pazgjidhur ende çështja nëse ministrat-deputetë do ta mbajnë apo jo mandatin e të zgjedhurit, por, sipas disa informacioneve të rezervuara, disa prej tyre nuk do ta kenë të nevojshme, sepse nuk do të jenë deputetë.

23 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)