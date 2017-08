Certifikatat “online”, projekti i Bashkisë së Tiranës për dokumentet

Njësoj si bankomatet, edhe njësitë administrative të Tiranës do të ofrojnë shërbim “e-Kioskë”, ku çdo qytetar, përmes monitorit mund ta komandojë vet nxjerrjen e një certifikate.

Por, përmes “e-Kioskë” qytetarët do të kenë edhe shërbime të tjera.

“Ata edhe mund të ankohen, apo të bëjnë kërkesa të ndryshme, praktikisht sikur të jenë para një kompjuteri në shtëpinë e tyre. Nuk duam të zhdukim vajtjen në sportel, duam që të jenë të dyja, se mund të ketë raste kur njerëzit s’janë të familjarizuar, duan të kenë ndërveprimin me personin”, tha më tej Ermir Puka.

Sipas drejtorit të Teknologjisë dhe Informacionit në Bashkinë e Tiranës, menjëherë pasi printohen certifikatat “online” janë të vlefshme.

“Këto certifikata do të firmosen, do të vulosen, e më pas do të futen në ‘e-Kioskë’. Qytetari thjesht do të printojë, ato e kanë vlerën e sigurisë së tyre”, deklaroi Ermir Puka.

24 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)