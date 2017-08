Kushner: Trump “shumë i përkushtuar” për paqe në Lindjen e Mesme

Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë, Jared Kushner, tha se presidenti amerikan, Donald Trump, mbetet “shumë i përkushtuar” për arritjen e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Kushner, i cili është dhëndër i presidentit Trump, këto komente i ka bërë sot në Jerusalem, fillim të bisedimeve me kryeministrin izraelit, Benjam Netanyahu.

Më vonë gjatë ditës, Kushner do të udhëtoj edhe në Ramallah të Bregut Perëndimor, për takim me presidentin e Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas. Jared Kushner po e udhëheq delegacionin amerikan në rajon për të diskutuar për mënyrat e mbështetjes së përpjekjeve për paqe, ndërsa deri tash ka pasur pak sugjerim për progres të rëndësishëm, që do të mund të bëhej për përfundimin e konfliktit izraelito-palestinez, që po zgjatë me dekada.

24 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)