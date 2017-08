Shkollat, Veliaj: Infrastrukturë me cilësi në qytet dhe në zonat rurale

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, inspektoi përfundimin e ndërtimit të disa terreneve sportive për 220 nxënësit e fshatrave të Shëngjergjit që frekuentojnë Shkollën e Bashkuar në Verri.

Veliaj u shpreh se investimet në zonat rurale, si ky në Verri, nuk kanë asnjë dallim nga ato të shkollave të tjera në qendër të Tiranës.

“Aktualisht po punojmë në të 191 shkollat e Tiranës. Ajo që është speciale për shkollën këtu në Shëngjergj, në fshatin Verri, është se është një shkollë që i shërben një krahine të tërë, me 220 nxënës, pra janë 220 familje që marrin shërbime nga kjo shkollë dhe si kurrë më parë kemi një ambient sportiv të denjë për çdo shkollë edhe në mes të bllokut në qendër të Tiranës, me fushë futbolli, volejbolli, basketbolli, me pistë atletike, me sallat e zhveshjes dhe me të gjitha nevojat bazike për orët e mësimit, dhe për të gjithë ata që duan të merren me sport”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës.

Veliaj deklaroi se këto terrene sportive nuk do të funksionojnë vetëm gjatë orëve të paradites, kur edhe zhvillohet mësim në shkollë, por ato do të përdoren edhe gjatë pasditeve dhe gjatë ditëve të pushimit nga komuniteti për të zhvilluar aktivitete të ndryshme sportive.

“Çdo fëmijë, çdo i ri që heqim nga bilardot, nga bingo-t, nga kazinoja dhe kafet, është një jetë e fituar dhe e dobishme, jo vetëm për këtë komunitet, por për të gjithë Tiranën e madhe”, tha kryebashkiaku.

Ai ftoi banorët, jo vetëm të fshatit Verri, por edhe të gjithë njësisë së Shëngjergjit që të shfrytëzojnë mundësitë që ka krijuar Bashkia e Tiranës, duke krijuar ambiente sportive që ofrojnë standarde dhe kushte moderne për të ushtruar sport, kjo si një mënyrë për të zhvilluar një jetë të shëndetshme.

Ai garantoi se në këtë vit mësimor, së bashku me Drejtorinë Arsimore, për t’i dhënë të njëjtën cilësi dhe mundësi mësimdhënie çdo shkolle, është vendosur që të gjithë mësuesit që dalin të parët gjatë testimit në portalin e Ministrisë së Arsimit të shpërndahen në të gjitha shkollat e Tiranës.

“Nuk ka nevojë që të gjithë nxënësit t’i hipim në fugon në mëngjes dhe të bëjmë një tollovi, një kosto në trafik, një kosto financiare, një kosto në nerva, edhe në kohë të gjitha atyre familjeve që nga mania për t’i çuar fëmijët në shkollat më të mira po i largojnë nga vendbanimi i tyre. Dua t’i inkurajoj të gjithë prindërit që të fokusohen tek shkolla e tyre më e afërt për t’u siguruar që gradualisht zhdukim çështjen e arsimit me dy turne në të gjithë qarkun e Tiranës”, bëri të ditur Veliaj.

Ai dha edhe një lajm të mirë për sportin në qytetin e Tiranës me vijimin e punës për ndërtimin e pjesës tjetër të atij që tashmë është pagëzuar me emrin si Parku Olimpik.

“Këtë vit do të vazhdojmë fazën e dytë të Parkut Olimpik, me pishinat olimpike, terrenet sportive. Kemi një projekt gjithashtu të ngjashëm si me stadiumin “Qemal Stafa”, edhe me pallatin sportit “Asllan Rusi”, pra me partneritet publik-privat, ku qyteti të përfitojë falas një pallat sporti modern”, u shpreh Veliaj.

