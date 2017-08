Shpërndante kokainë më biçikletë; në pranga 25-vjeçari

Finalizohet në Tiranë operacioni “Seller”, ku janë sekuestruar 25 doza (porcione) kokainë dhe është arrestuar një i ri. Në pranga ka rënë shtetasi Kataldo Mulaj, 25 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas është kapur në Rrugën “Artan Lenja”, ku gjatë kontrollit fizik i janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 doza me lëndë të dyshuar narkotike e llojit kokainë, në momentin e ndalimit nga shërbimet e Policisë ky shtetas ka qënë duke udhëtuar me biçikletë.

Për këtë shtetas nga Specialistët e Seksionit për Narkotikët, disponoheshin informacione se kryente aktivitetin e jashtëligjshëm të shitjes së lëndëve narkotike, duke marrë porosi me telefon dhe dorëzimin e bënte duke udhëtuar me biçikletë, me qëllimin e shmangies së kontrolleve.

Nga kontrolli i ushtruar në banesën e këtij shtetasi i janë gjetur dhe sekuestruar dhe 23 doza të tjera me lëndë të dyshuar narkotike e llojit kokainë.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar; 25 doza me lëndë të dyshuar narkotike e llojit kokainë, me peshë totale, 13 gramë; 2 aparate telefonik, vlera monetare prej 128 900 lekë të rinj dhe 200 Euro (të cilat dyshohet të jenë burim fitimi nga shitja e lëndës narkotike dhe 1 biçikletë. Materialet procedurale do ti kalojnë Prokurorisë Tiranë, për veprën penale të “Prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike”.

24 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)