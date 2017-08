Të dielën shpallet qeveria e re, ministër shteti për shqiptarët jashtë vendit

Kryeministri Edi Rama bëri të ditur sot se ditën e diel, gjatë asamblesë së PS do të shpallet edhe qeveria e re Rama2. Gjatë një takimi të zhvilluar sot me ambasadorët kryeministri tha se qeveria e re do të ketë një ministër shteti për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.

“Diaspora është një potencial i pashfrytëzuar që nuk mund ta jetojmë si një marrëdhënie që kurorëzohet në festa kombëtare apo në takime sporadike të përfaqësuesve të qeverisë shqiptare me shqiptarët jashtë vendit, të cilat janë takime shumë të rëndësishme, por krejt periferike dhe krejt pa fryt po të shohim gjerësinë e botës së dijes së shqiptarëve jashtë kufijve dhe vendosja e një figure shteti ndihmon

Nuk kemi luksin të lëmë jashtë vëmendjes çdo qelizë të trupit shqiptar nëpër botë dhe jo më pjesë të atij truri që janë jashtë kontakteve me Shqipërinë në kuptimin institucional”, tha Rama.

24 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)