Pogba lojtari më i mirë i sezonit 2016-17 në Europa League

Paul Pogba shpallet lojtari më i mirë i sezonit 2016-17 në Europa League. Mesfushori i Manchester United la prapa në votimin përfundimtar dy shokët e skuadrës Henrikh Mkhitaryan dhe Zlatan Ibrahimovic, duke koleksionuar kështu titullin e parë të rëndësishëm individual në karrierë, për më tepër që në sezonin e tij të parë me “red devils”.

Të tre futbollistët patën një kontribut të jashtëzakonshëm në fitimin e Kupës Europa League, që ishte njëherësh edhe i vetmi trofe që i mungonte klubit anglez të Manchester United, sidoqoftë juria që përbëhej nga 48 trajnerët e skuadrave pjesëmarrëse në fazën e grupeve si dhe 55 gazetarët përkatës, që përfaqësonin cdo federatë të UEFA-s përzgjodhën nga lista e shkurtuar pikërisht 24-vjeçarin francez, që në 15 ndeshjet e sezonit të kaluar të këtij aktiviteti kontribuoi me tre gola dhe një asist.

Ibrahimovic kishte statistika më të mira, 5 gola dhe 4 asist në 11 ndeshje, por gjithsesi veterani suedez pësoi një dëmtim të rëndë në ligamentet e gjurit të djathtë në takimin me Anderlehtin, në Old Trafford, ndërsa 28-vjeçari armen shënoi 6 gola në 11 ndeshje, përfshirë edhe atë në finalen e 24 majit, në “Friends Arena” të Solnas, ku “djajtë e kuq” mposhtën Ajaksin e Amsterdamit me rezultatin 2-0.

Interesante do të ishte të mësohej se për cilin futbollist ka dhënë votën e tij portugezi Jose Mourinho, duke patur parasysh kriterin bazë që, që nuk lejon trajnerët për të përzgjedhur lojtarë nga skuadra që ata drejtojnë. Lista e shkurtuar ishte bërë publike që më datë 4 gusht dhe dominohej nga futbollistët e dy skuadrave finaliste, sidoqoftë jashtë saj mbetën me radhë emra të tillë si: Alexandre Lacazette, Kasper Dolberg, Marcus Rashford, Davy Klaasen, Bertrand Traore dhe Edin Dzeko. Trofeu i lojtarit më të mirë të sezonit 2016-17 në Europa League iu dorëzua francezit Pogba nga vetë presidenti i UEFA-s Aleksander Ceferin.

