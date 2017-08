Princi i Arabisë Saudite zbarkon me jaht në Durrës (FOTO)

Ditën e sotme është ankoruar në Portin e Durrësit mesditën e së premtes një nga jahtet më luksoze, Kingdom 5KR, që është në pronësi të Princit Alwaleed Bin Talal Alsaud, biznesmen, filantropist saudit dhe anëtar i familjes mbretërore saudite.

Princi Alwaleed Bin Talal Alsaud, sipas revistës “Forbes”, ka një pasuri prej 17.7 miliardë dollarë dhe renditet i 45 në listën e më të pasurve në botë.

Jahti “Kingdom” me gjatësi 74 metra ka flamurin e Arabisë Saudite dhe është regjistruar në portin e Jeddahut, ndërsa “Moonlight II” me gjatësi 77 metra është regjistruar në portin e Valletas me flamur maltez. Ndërkohë në kalatën 1 të portit të Durrësit qëndroi për disa orë jahti “Christina 0” me gjatësi 99 metra dhe flamur maltez. Jahti ishte nisur drejt Durrësit nga një prej porteve të Italisë.

25 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)