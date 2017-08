U-21, lista e lojtarëve për sfidat me Irlandën e Veriut dhe Islandën

Shqipëria U-21 do të luajë dy eliminatoret në grupin 2 ndaj Irlandës së Veriut (31 gusht) dhe Islandës (4 shtator). Trajneri Alban Bushi ka publikuar listën e lojtarëve, që do të ketë në dispozicion për dy sfidat e sipërcituara. Kujtojmë se kuqezinjtë e kësaj grup-moshe kanë rivalë edhe Spanjën, Estoninë dhe Sllovakinë. Për momentin, përfaqësuesja Shpresa ka luajtur ndeshjen e parë me Estoninë, në “Elbasan Arena”, ku ka barazuar, ndaj ka 1 pikë në Grupin 2.

Lista e Shqipëria U-21



PORTIERË: Elhan Kastrati (Teuta), Mario Dajsinani (Skënderbeu), Gentian Selmani (Laçi)

MBROJTËS: Ardit Toli (Olimpiakos U-19), Bardhec Bytyqi (Alborg), Shaqir Tafa (Monopoli), Leonardo Maloku (Santarkanxhelo), Marlind Nuriu (Tirana), Albi Doka (Tirana), Kristjan Bushaj (Panionios), Irlian Ceka (Sambenedeteze), Arjan Qollaku (Grasshoper)

MESFUSHORË: Emanuele Ndoj (Breshia), Elvir Maloku (AEK Larnaka), Keidi Bare (Atletiko Madrid B), Qazim Laçi (Ajacio), Endri Çekiçi (Dinamo Zagreb), Kristal Abazaj (Luftëtari), Ylber Ramadani (Velje BK)

SULMUES: Fiorin Durmishaj (Panionios), Valdrin Mustafa (Kaizerslautern U-19), Rubin Hebaj (Domzhale)

25 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)