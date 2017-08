Zyrtare, Barça blen Dembele nga Dortmundi për shifrën rekord

Ousmane Dembele zyrtarisht është një futbollist i Barcelonës. Menjëherë pas largimit të brazilianit Neymar në drejtim të Psg, drejtuesit e klubit katalanas u vunë në lëvizje për të gjetur pasuesin e tij. Alternativat ishin të shumta, duke filluar që nga ylli i Juventusit, Paolo Dybala, ai i Liverpoolit, Philipe Coutinho, por vëmendja më e madhe e blaugranave u përqëndrua tek talenti 20-vjeçarë.

Barcelona ka arritur akordin më Borussia Dortmund për transferimin e sulmuesit dhe në total realizimi i këtij operacioni do ti kushtojë Barcelonës 105 milionë Euro, plus 42 milionë të tjera në formën e bonusit. Përmes një komunikatë zyrtare klubi katalanas ka bërë të ditur arritjen e marrëveshjes . Ndërkohë që për Dembele është parashikuar një kontratë pesëvjeçare, me vlerë 400 milionë Euro.

Francezi pritet të mbërrijë ditën e diele në ambientet e Barcelonës, ndrësa vizitet mjekësore do ti zhvillojë ditën e Hënë. Barcelona i përgjigjet në këtë mënyrë largimit të brazilianit Neymar, largimi i të cilit i solli arkave të kalatanasve 222 milionë Euro. Ky është transferimi i dytë i blaugranave, pasi vetëm pak ditë më parë zyrtarizuan dhe transferimin e mesfushorit, Paulinho.

25 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)