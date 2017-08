Brnabiç: Dialog me Kosovën, por të zbatohen marrëveshjet

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiç shprehet se pavarësisht lëvizjeve të fundit nga Presidenti Vuçiç, nuk beson se Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por këmbëngul te dialogu dhe zbatimi i marrëveshjeve të dakordësuara.

“Nga pikëpamja e çështjeve të brendshme të Serbisë, Presidenti Vuçiç mori një vendim shumë të rëndësishëm dhe me shumë përgjegjësi për të ftuar të gjithë në këtë debat të brendshëm mbi të ardhmen e dialogut mbi Kosovën. Që të jem tërësisht e sinqertë me ju, nuk e shikoj Serbinë që të njohë Kosovën, por është shumë e rëndësishme për ne, që të kuptojmë se çfarë ne duam nga dialogu me Kosovën dhe është gjithnjë mirë që të flitet.

Nënshkruam marrëveshjen e Brukselit disa vite më parë, i cili gjithashtu ishte një vendim i vështirë nga Presidenti Vuçiç dhe Ministri jonë i Jashtëm Ivica Daçiç. Por ne kemi ende shumë rrugë për të shkuar deri tek implementimi i marrëveshjes së Brukselit. Nga ky këndvështrim, dëshiroj që të ftoj edhe një herë Prishtinën, që të nisë të zbatojë disa nga pikat më të rëndësishme të asaj marrëveshje, siç është asosacioni i komunave me shumicë serbe. Shpresojmë që dialogu të vazhdojë. Serbia është e gatshme ta vazhdojë atë dialog, pasi gjithnjë dialogu është një gjë e mirë. Le të jemi pragmatistë. Në fillim të zbatojmë ato për të cilat ne kemi rënë dakord dhe më pas të shohim cilat janë fushat e bashkëpunimit të ardhshëm” u shpreh kryeministrja serbe.

Duke u ndalur tek bashkëpunimi rajonal mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, kryeministrja e Serbisë nënvizoi rëndësinë e takimeve të këtyre niveleve, të cilat parashtrojnë problemet e të gjithë rajonit përpara BE-së dhe dakordësojnë projekte madhore për vendet e Ballkanit Perëndimor.

26 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel