E kanos dhe i grabit portofolin emigrantit, identifikohet autori

Një emigrant është grabitur me datë 24 gusht 2017 dhe ai e ka denoncuar rastin në policinë e Vaut të Dejës. Burime nga policia raportojnë se shtetasi M. N, banues në Vau Dejës (emigrant), ka deklaruar se në Gomsiqe, Pukë ka qenë duke udhëtuar me mjet, ku në momentin që ka ndaluar, një shtetas i pa identifikuar, të cilin e kishte marrë pasagjer i ka marrë me forcë portofolin, në të cilin kishte dokumentet, rreth 250 euro dhe 1500 lekë.

Nga hetimet e bëra nga strukturat e Komisariatit të Policisë Pukë për rastin e vjedhjes me dhunë në Gomsiqe, është bërë e mundur identifikimi dhe shpallja në kërkim e shtetasit E. N. 40 vjeç, lindur në Karmë dhe banues në Tiranë, i dënuar me parë për veprën penale të “Vjedhjes”. Materialet iu referuan Prokurorisë Pukë për veprat penale “Vjedhja me dhunë” “Kanosja”.

26 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)