Horoskopi – 26 gusht 2017

DASHI

Diskutime në familje do t’ju kërkojnë një farë durimi nga ana juaj. Do të keni rastin për të shprehur të gjithë kreativitetin tuaj. Pak shqetësime në jetën në çift.

DEMI

Mos prisni gjithmonë t`ju ndihmojnë të tjerët, sepse kështu nuk do të arrini të gjeni vërtetë atë çka ju keni nevojë. Mundohuni të merrni situatën në dorë, që gjithçka të jetë në vendin e duhur.

BINJAKET

Durimi është arma juaj fituese për të mundur çdo rezistencë. Nëse jeni shumë të influencuar nga pasioni, rrezikoni që të tërhiqeni në një terren të papërshtatshëm, prandaj kini kujdes.

GAFORRJA

Është e nevojshme të bëni zgjedhje koherente: në të tanishmen veçanërisht, do të arrini të sistemoni shumë gjëra në jetën tuaj profesionale, por edhe në atë sentimentale.

LUANI

Influenca pozitive e Hënës është në gjendje, të balancojë gjërat në favorin tuaj, duke ju dhuruar ide të reja dhe entuziazëm. Por mos shpresoni, që sot, t`ja dilni të ndikoni dhe tek të tjerët.

VIRGJERESHA

Në një farë mënyre,sot do të ndjeheni si të shfrytëzuar. Ndryshoni sjellje në jetën private, sepse nuk do të arrini të mirëkuptoheni si me shoqërinë ashtu dhe me partnerin.

PESHORJA

Jeni të vlerësuar për kapacitetin tuaj por ju duhet, jo vetëm të bashkëpunoni në mënyrë efikase për të arritur objektivat e përcaktuara më parë nga ju por dhe të kini kujdes nga kontradiktat.

AKREPI

E gjithë ngarkesa e këtyre javëve do të bëjë që sot të filloni të shijoni arritjet tuaja. Do të planifikoni projekte të reja për jetën tuaj në çift.

SHIGJETARI

Keni vendosur të relaksoheni dhe do të lini mënjanë çdo impenjim tuajin. Kjo do të bëjë shumë mirë për shëndetin tuaj pasi kishit kohë që nuk kujdeseshit aq shumë për të.

BRICJAPI

Falë influencës së veçantë të Hënës, është e mundur që t`ju japin mundësinë e re në aspektin profesional, merreni seriozisht konsideratën e një mundësie të re.

UJORI

Sot do të ndjeheni të lodhur dhe do të keni nevojë për vëmendjen e dikujt që t`ju ndihmojë. Miqtë tuaj do t`ju ndihmojnë për të gjetur qetësinë dhe humorin.

PESHQIT

Në planin personal kjo është një ditë e përshtatshme për të përfituar. Do të tërhiqni vëmendjen e disa personave e do ju takojë vetëm të vendosni se deri në ç’pikë do ta çoni lojën.