Rama i përgjigjet Holandës: Kriminelët janë njësoj kudo dhe përgjigjen para ligjit

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pretendimit të Holandës për rikthim të regjimit të vizave për shqiptarët nisur nga shkalla e lartë e kriminalitetit të shqiptarëve në këtë vend.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp me komisionarin Johanness Hahn në fund të takimit informal të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor, Rama u shpreh se përpjekja e Shqipërisë në bashkëpunim me BE për zvogëlimin e azilkërkuesve shqiptarë në vendet e BE janë duke dhënë sukses, ndërsa shtoi se refuzon ta pranojë shënjestrimin e veprimtarisë kriminale të disa shqiptarëve si në një arsye për të treguar me gisht Shqipërinë.

“Është e qartë që nuk ka shqiptarë azilkërkues, nuk ka shqiptarë të një pune apo të një jetë më të mirë, kur shqiptarët nuk e kanë lirinë për të lëvizur. Unë refuzoj ta pranoj shënjestrimin e shqiptarëve, azilkërkues apo ata që kryejnë krime si një arsye për të treguar me gisht Shqipërinë. Kriminelët duhet të përgjigjen para ligjin, por nuk ka flamur e kombësi dhe thjesht duhet të përgjigjen para ligjit dhe nuk mund të tregohet me gisht si krim shqiptar apo ballkanik. Ajo që na takon është që të përshpejtojmë procesin e integrimit dhe të kemi sa më shumë akses në tregun e punës. Ndamë idenë se në luftën ndaj kanabisit po bëhet një punë fantastike. Sot jemi me rezultate të monitorimit ndërkombëtar që tregojnë se zotimi është duke u përmbushur dhe në fund të këtij sezoni mbjelljesh, korrjesh dhe goditjesh, Shqipëria do të dalë përfundimisht nga harta e vendeve problematike të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike”, tha Rama.

Rama u shpreh se ekziston një plan veprimi me 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor. “Është e qartë tanimë që kemi një plan veprimi me 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor në kuadrin e lëvizjes së mallrave, shërbimeve, kapitalit, punonjësve të kualifikuar që ta bëjë rajonin shumë më tërheqës. Për ta mbyllur me këtë pjesë jemi vërtetë shumë të inkurajuar nga fakti që në nivelin politik ka një dakordësi të plotë”, tha kryeministri.

26 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)