Takimi me kryeministrat e rajonit, Rama: Ditë e mirë pune

Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar si “ditë të mirë pune jo vetëm për Shqipërinë por edhe për rajonin takimin e sotëm në vendin tonë, me kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, qoftë me bashkëpunimin rajonal qoftë me integrimin evropian, do të ecim më shpejt.

“Ditë e mirë pune për rajonin e për Shqipërinë. Qoftë me bashkëpunimin rajonal qoftë me integrimin europian, do të ecim më shpejt. Për më shumë ekonomi dhe punësim. Për #ShqipërinëqëDuam.”

Kryeministri Edi Rama priti paraditen e sotme në kompleksin e Vilave Qeveritare në Durrës, Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët zhvilluan një takim rajonal informal në formë samiti, ku në fokus është integrimi.

26 gusht 2017(gazeta-Shqip.com)