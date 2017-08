Vendos Messi, Barcelona fiton 0-2 në fushën e Alaves

Lionel Messi humbet një 11 metërsh por korrigjon shumë shpejt shënjestrën për t’idhënë fitoren me një dygolësh Barcelonës në transfertën e Alaves. Pas Suarezin në krah të tij por me një Deulofeu problematik për mbrojtjen vendasve, argjentinasi mori përsipër të zgjidhte një ndeshje pa shumë shkëlqim nga ana e blaugranave, të cilët patën edhe fatin me vete sidomos në pjesën e parë.

Në të 31-të Ruben Sobrino bën gjithçka mirë mes mbrojtjes së Barcelonës, por në momentin e fundit ndërhyn Ter Stegen. Në të 38-ën Pique rrezohet në zonë, i penguar nga Rodrigo Eli, për kryesorin Carlo del Cerro është 11-metërsh. Si gjithmonë ekzekutimin e penalltisë e merr përsipër Messi, por Portieri Pacheco bën mrekullinë. 10 minuta nga starti i pjesës së dytë ylli i Barcelonës i parapriu mbrojtësit kundërshtar në kontrollin e topit dhe i ndihmuar edhe nga një devijim realizoi golin e parë të sfidës.

Gabon shënjestrën Jordi Alba në të 64-rën me topin që përfundon mbi tra, ndërsa në të 66-ën del sërish në skenë Messi që përfiton nga një tjetër gabim i Rodrigo Elit, duke shënuar të dytin personal në këtë mbrëmje. Në të 74-rën argentinasin e ndali traversa, ndërsa në minutën e 88-të debutoi brazilaini Paulinho, që mori vendin e Iniestas. 0-2 për Barcën u mbyll kjo ndeshje, ku protagonist absolut ishte Lionel Messi me 2 gola të shënuar një 11 – metërsh të humbur dhe një traversë.

26 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)