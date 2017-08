Asambleja e PS, Ruçi: Fitoren nuk e pamë me eufori

Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste u hap nga Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi.

Në fjalën hapëse, Ruçi i cili pritet të marrë postin e kryetarit të Kuvendit deklaroi se, fitoren e zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste nuk e pa me eufori, por me modesti, gjë që sipas tij, u shpreh që në deklarimin e parë të kryetarit të partisë pas dhënies së rezultatit përfundimtar.

“U ngritën katër grupe pune për të përgatitur këtë mbledhje të asamblesë kombëtare, por edhe për të bërë realitet angazhimet elektorale që ne morëm”, u shpreh Ruçi.

Taulant Balla në vijim paraqiti raportin e grupit të punës për veprimtarinë parlamentare.

Milva Ekonomi atë mbi dëgjesat publike, Niko Peleshi atë për ristrukturimin e institucioneve, Arben Ahmetaj do të paraqesë raportin për Lehtësimin e procedurave burokratike, ndërsa Blerina Gjylameti do të lexojë raportin mbi bilancin e zgjedhjeve 2017 dhe atë të grupit të punës për organizimin dhe koordinimin elektoral të PS.

Pas tyre, Kryeministri Edi Rama pritet të përmbyllë punimet e Asamblesë me bilancin politik të 25 qershorit dhe prezantimin e sfidave të mandatit të ri, së bashku me ekipin e tij të ri me të cilin do të qeverisë në këtë mandat.

Rendi i ditës

-Çelja e punimeve të AK të Partisë nga Kryetari i Asamblesë Kombëtare dhe Sekretari i Përgjithshëm i PS. Miratimi i rendit të ditës.

-Raporti i grupit të punës për veprimtarinë parlamentare.

-Raporti i dëgjesave publike; përmbledhja për 12 qarqet.

-Raporti i grupit të punës për ristrukturimin e institucioneve.

-Raporti i grupit të punës për lehtësimin e procedurave burokratike.

-Bilanci i zgjedhjeve 2017 dhe raporti i grupit të punës për organizimin dhe koordinimin elektoral të Partisë Socialiste.

-Miratimi i projektvendimit për zgjedhjet e reja në parti.

-Fjala përmbyllëse e kryetarit të partisë: Bilanci politik i 25 qershorit dhe sfidat e mandatit të ri.

