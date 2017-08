Balla: Ja si do të ndahen postet në Kuvend mes mazhoranxës dhe opozitës

Nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, në fjalën e mbajtur paraditen e sotme në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, bëri me dije ndarjen e posteve në kuvend mes mazhorancës dhe opozitës.

Ai tha se kryetari i Kuvendit do propozohet nga PS, zv.kryetari i Kuvendit nga PS, ndërsa zëvendëskryetari i dytë do të propozohet nga opozita. Lidhur me Byronë e Kuvendit, bëri me dije se kryetari do të jetë i Partisë Socialiste, një nënkryetar nga Partia Socialiste dhe një nga opozita. Për Konferencën e Kryetarëve, bëri me dije se pesë anëtarë do të jenë të mazhorancës dhe tre të opozitës.

Këshilli i Rregullores dhe Mandateve do të jetë i ndarë në mënyrë të barabartë, 5 me 5. Balla bëri me dije se tre komisione parlamentare do të drejtohen nga opozita, më konkretisht komisioni i Mediave, ai i Punës dhe komisioni i Integrimit.

Në fjalën e tij ai prezantoi edhe detyrimet e deputetëve, ku u shpreh se në çdo qytet do të hapen zyrat për deputet dhe ato do të jenë funksionale për të mirëpritur qytetarët. “Dëgjesat publike do të zhvillohen në çdo njësi administrative në katër vitet e ardhshëm”, u shpreh Balla. Ai informoi se është hartuar një manual i cili ka rekomandime qe bën të ditura organizimin e punës së deputetit

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com