Gjosha-Bushati, replika për “mos”-integrimin e vendit

Ish-ministrja e Integrimit. Klajda Gjosha në një reagim në Facebook, është shprehur se mbeti e befasur nga fakti se Kryeministri nuk foli për prioritetin madhor të Shqipërisë, që është Integrimi Europian i vendit.

“Mendova se sot qeveria e re do të niste me prioritetin madhor të Shqipërisë dhe shqiptarëve që është integrimi europian i vendit, me vizionin apo strategjinë se si Shqipëria do të shkojë drejt çeljes së negociatave”.

Deputetja e LSI-së, theksoi më tej se integrimi kërkon një koordinim procesesh e që ka një mori kriteresh. “Integrimi nuk është shpallja me zhurmë e qeverisë se re dhe as mbledhjet e Asambleve të partive politike, përkundrazi është një mori kriteresh, një koordinim i pafundëm procesesh e mbi të gjitha është seriozitet dhe respekt për institucionet dhe funksionimin e tyre”.

Në fund, Gjosha shtron pyetjen se nëse integrimi nuk do të jetë më prioritet i qeverisë? “Jam e bindur se Ministria e Integrimit do të atashohet diku në ndonjë cep të qeverisë por kurrë nuk kisha menduar se as nuk do të përmendej në fjalën e mbajtur sot mbi qeverinë e re! Thua vallë nuk është më prioritet? Uroj të jem gabim për sa kohë kemi fëmijë që rrisim në Shqipëri dhe ku e vetmja shpresë për një shtet funksional është pikerisht ky proces historik i vendit”.

Këto paqartësia për Integrimin, “detyruan” Ministrin e rikonfirmuar në Ministrinë e Jashtme, Ditmir Bushati, të reagojë. Në një postim në rrjete sociale, pas shqetësimit të ish-Ministres Gjosha, Bushati shprehet se Integrimi do jetë kryefjala e reformave, ku edhe ftoi ish-Minisres që të jetë pjesë e këtij kontributi. “S’ka vend për shqetësim. Integrimi në BE do jetë kryefjala e reformave tona. Mirëpresim kontributin e opozitës, përfshirë tëndin Klajda”, shkruan Bushati.

Në një reagim pas Ministrit Bushati, Gjosha shkruan se LSI-ja ka kontribuar dhe ajo personalisht si Ministre, që Shqipëria të ec më shpejt drejt BE-së. Sipas Gjoshës, ajo do të kontribojë që vendi të shpëtojë nga korupsioni, krimi i organizuar.

“Pa merak i dashur Ditmir, kontributi i LSI-së dhe i imi personal do të jetë gjithnjë në funksion të procesit të integrimit, pasi vetëm kështu Shqipëria do të shpëtojë njëherë e mirë nga: korrupsioni, krimi i organizuar, blerja e votës. Ndaj dhe ndjejmë keqardhje, që flamuri për këtë proces ngrihet nga qeveria dhe Kryeministri sa herë i intereson dhe harrohet që është prioritet kombëtar i të gjithë shqiptarëve e nuk përmendet në këtë mandat të dytë! Suksese!”

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)