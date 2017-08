Këta janë 11 ministrat e rinj të qeverisë, surprizë zv/kryeministrja

Kryeministri Edi Rama tha se qeveria e re do të ketë 11 ministri dhe 2 ministra shteti. Në përbërje të saj do të ketë 50% burra dhe 50% gra. Detyra e zv/kryeministres i është besuar Senida Mesit, deputete e qarkut të Shkodrës.”

Pranë meje do të jenë edhe dy ministra shteti, njëri për shqiptarët jashtë kufijve dhe natyrshëm në këtë post është Pandeli Majko dhe Ministër Shteti për mbrojtjen e sipërmarrësve është Sonila Qato. Ministria e Jashtme i mbetet sërish Ditmir Bushatit, pasi ka bërë një punë të lavdërueshme, duke materializuar ambicien e qeverisë për një dinamikë të re në politikën e jashtme të Shqipërisë. “Bushati duhet të hapë një rrugë të re për diplomacinë e vendit. Fatmir Xhafaj do të drejtoj ministrinë e Brendshme, me respektin për gjithçka që bëri në udhëheqjen e betejës kundër kanabisi. Olta Xhaçka do të marrë përsipër ministrinë e Mbrojtjes. Një grua do të drejtojë dikasterin e drejtësisë dhe ajo është Etilda Gjonaj ”, tha Rama.

Ministria e Kulturës nuk do të bashkohet me Sportin dhe Arsimin. Mirela Kumbaro do të jetë sërish personi që do të drejtojë këtë ministri, me argumentin se ndryshimet e nisura duhen më shumë se 4 vjet që të përfundojnë në këtë dikaster të rëndësishëm.

Ja kabinat i qeverisë “Rama 2”

-Gramoz Ruçi është emëruar kreu i Kuvendit

-Taulant Ballës i është besuar drejtimi i grupit Parlamentar i Partisë Socialiste

–Zëvendëskryeministre do të jetë Senida Mesi, e cila u zgjodh për herë të parë këtë sesion si deputete e Shkodrës.

Ministër i Shtetit për Shqiptarët Jashtë (diasporën) do të jetë Pandeli Majko, që ka një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste.

Ministre e Shtetit për Sipërmarrësit – Sonila Qato, e cila deri tani ka mbajtur postin e Drejtoreshës së Agjencisë së Trajtimit të Pronave.

Ministër i Brendshëm-Fatmir Xhafaj, i cili e mbajti këtë poste edhe në tre muajt e fundit të qeverisjes së kaluar.

Ministre e Mbrojtjes- Olta Xhaçka, që në muajt e fundit të qeverisjes së kaluar mbante postin e Ministres së Punës.

Ministre e Drejtësisë- Etilda Gjonaj

Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të bashkohen. Ministër do të jetë Arbën Ahmetaj, i cili në mandatin e kaluar drejtoi fillimisht Ekonominë dhe më pas kaloi tek financat. Kjo superministri, përveç ekonomisë, do të marrë edhe mirëqenien sociale.

Ministër i Jashtëm do të vijojë të mbetet Ditmri Bushati

Ministria e Energjisë bashkohet me Infrastrukturën. Ministër i ri do të jetë Damian Gjiknuri, që deri tani ka drejtuar energjinë.

Ministrër i Bujqësisë- Niko Peleshi, ish zëvendëskryeministri në mandatin e kaluar.

Ministër i Turizmi dhe Mjedisit- Blendi Klosi, ish ministër i shtetit.

Ministre e Kulturës- Mirela Kumbaro, e cila ka mbajtur të njëjtin post edhe në mandatin e kaluar.

Ministre e Rinisë Arsimit dhe Sportit-Lindita Nikolla, i njëjti post si mandatin e kaluar

Ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social-Ogerta Manastirliu, e cila ishte ministre e shëndetësisë muajt e fundit të mandatit të kaluar.

Rama tha se do të ketë një pasqyrë periodike të punës për çdo ministër. “Nuk do të ketë më një filozofi fillon dhe mbaron mandati”. Ai shtoi se besimi për ministrat do të jetë i kushtëzuar.

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)