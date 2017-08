Rama: Ky është mandati më i vështirë, të mbrohemi nga vetvetja

Kryeministri Edi Rama në fjalën e mbajtur sot në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste deklaroi se nis një epokë e re, ku “do qeverisim Shqipërinë të vetëm në timon”. Ai e cilësoi si më të vështirin mandatin që mori nga zgjedhjet e 25 qershorit dhe se bashkudhëtarë të këtij koalicioni të paprovuar kurrë më parë, do të jenë Partia Socialiste me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, “për Shqipërinë që duam”.

“Jemi në fillesën e një projekti të ri politik me frymëzim nga poshtë nga rezultatet e 25 qershorit. Shqipërisë i duhet, shqiptarët e duan dhe ne duhet të japim forcën e re politike që ka ardhur natyrshëm si forcë shoqërore, e cila ka ardhur nga nevoja e vendit. Partia Socialiste për të çuar në një stad të ri me shtet, punë, mirëqenie, bashkim të njerëzve nga të gjitha shtresat dhe rrugët e vendit, duke qeverisur realisht me njerëzit dhe për njerëzit”, u shpreh Rama. Ai deklaroi se urgjenca e ndryshimit, largoi nga prehri aleatët me një dorë në timon dhe një në tepsi dhe u materializua me shumicën absolute me flamurin kuqezi të fushatës.

Sipas tij, urgjenca e ndryshimit mundësoi që PS të udhëheqë si një forcë e vetme Shqipërinë.

“Ky është mandati më i vështirë. Fitorja e 25 qershorit mund të jetë e para e një epoke të re politike për Shqipërinë ose e fundit për një kohë të gjatë. Do jetë e fundit nëse ne nuk e shohim se kundërshtarët e dobët që kemi e bëjnë pushtetin që na është besuar kundërshtarin tonë më të rrezikshëm, ndërsa do jetë vetëm e para nëse e kuptojmë që fati i kësaj supersfide varet i gjithi nga sa dhe si ne do e mbrojmë këtë pushtet nga vetvetja”, deklaroi Edi Rama. Ai shtoi se në çdo moment do jetë e shtrirë dora e dialogut me opozitën.

Në lidhje me marrdhëniet që pritet të ketë me opozitës, Rama garantoi se do të jetë i gatishmëm për dialog, por pa lënë asnjë punë të sotme për nesër. “Do të adoptojmë një sjellje pro aktive ndaj opozitës. Do t’i shtrijmë dorën në çdo hap. Duhet të mësohemi edhe si detyrim i mandatit dhe përbërjes të atyre që na kanë votuar. Në vijimësi, për çdo çështje dhe për çdo akt. Por, ama nuk do të qëndrojmë në vend duke pritur opozitën”, tha ai.

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com