Rama: Ruçi kryetar i Kuvendit, Balla kreu i grupit të PS

Ashtu siç ishte përfolur edhe më herët, Kryeministri Edi Rama propozoi Gramoz Ruçin si kryetarin e ri të Kuvendit. Lajmi u bë i ditur në mbledhjen e mesditës së sotme të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, ku Rama tha se me autoritetin që ka, Gramoz Ruçi është jo vetëm është kryetari i natyrshëm, por dhe figura politike më me vlerë që ka mbajtur atë pozicion.

“Është nder dhe krenari ti japim kryetarit të kësaj asambleje gjithë mbështetjen tonë në përmbushjen me sukses të detyrës së kryetarit të Kuvendit. Që do e mbash me nder as nuk e diskutoj”, u shpreh Rama.

Duke thumbuar ish-kryeparlamentarin Ilir Meta, tha se nën drejtimin e Ruçit, do bëhet e mundur që jeta parlamentare e vendit të futet në binarët nga ku rrëshqiti fare, duke u kthyer rregulli dhe respekti për ata që kanë zgjedhur ligjvënësit.

Ai bëri me dije se Taulant Balla do të jetë kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke zënë kësisoj vendin që gjatë katër viteve të shkuara e mbante Gramoz Ruçi.

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)