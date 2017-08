Ristrukturimi, Peleshi: Shkrihen drejtoritë arsimore, bashkohen Doganat e Tatimet

Duke prezantuar raportin për Ristrukturimin e institucioneve, kryesuesi i grupit të punës, Niko Peleshi u shpreh se ky projekt do t’i vlejë çdo ministrie për ta integruar më tej në strukturën e vetë të institucioneve të varësisë. Nga Asambleja e Partisë Socialiste, Peleshi garantoi se institucioni i tatimeve dhe i doganave, do të shkrihen në një të vetëm.

“Kemi analizuar 500 institucione. Brenda një jave me sukses kemi plotësuar një pyetësor me 341 institucione, një pyetësor i thjeshtë, por kuptimplotë dhe i dobishëm”, tha ai.

Nga kjo analizë, sipas Peleshit, është vënë re që Shqipëria ka një numër të madh institucionesh të varësisë, 500 agjenci të ndryshme të shpërndara në mënyrë jo proporcionale. Po ashtu kemi 24 tipologji të ndryshme të institucioneve të varësisë.

Peleshi paralajmëroi shkrirjen e institucioneve me funksione të njëjta. “Nga 141 agjenci kemi ruajtur 104 agjenci dhe kemi shkrirë agjenci me më pak se 10 persona në staf, apo kemi shkrirë institucione që kanë funksione të njëjta”, tha ai. Te Ministria e Financave, sipas tij, do të shkrihen doganat dhe tatimet, me emërtimin Agjencia Kombëtare e të Ardhurave .

Po ashtu, Peleshi tha se “në bazë të organizimit rajonal, kemi organizuar territorin e Shqipërisë në 4 rajone të mëdha, sipas pikëpamjes zhvillimore”.

Në Ministrinë e Ekonomisë, krijohet drejtoria e Akredimit dhe Standartizimit

-Shkrihet drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, funksionet e të cilave i kalojnë Inspektoratit Teknik Shtetëror.

-Bashkohet Agjencia e Mjedisit me Agjencinë e Mbrojtjes së Mjedisit.

-Agjencia e Prokurimit Publik do të marrë edhe funksione kontrolli

-Do të krijohet regjistri elektronik i pasurive të paluajtshme.

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com