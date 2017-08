Uragani Harvey në SHBA, shkon në dy numri i viktimave

Raportohet se dy persona kanë humbur jetën nga uragani më i fuqishëm në më tepër se gjysmë shekulli, që e ka goditur gjirin bregdetar të Shteteve të Bashkuara.

Paralajmërohet se do të ketë më tepër të reshura shiu dhe vërshime “katastrofike” gjatë ditëve të ardhshme. Uragani Harvey, pardje e ka goditur shtetin amerikan, Teksas, si stuhi e kategorisë së 4-të, që është niveli i dytë më i lartë i sistemit të kategorizimit, me erëra me shpejtësi deri në 130 kilometra në orë.

Aktualisht, kategoria e tij është ulur dhe ai tash vlerësohet si stuhi tropikale. Një person ka vdekur nga zjarri në shtëpinë e tij,ka njoftuar prefekti i qytetit bregdetar, Rockport, ndërsa një femër e ka humbur jetën derisa ishte në makinën e saj në rrugët e vërshuara të qytetit Hjuston.

Stuhia e fundit me kategorinë 4, që i kishte goditur Shtetet e Bashkuara, ishte uragani Charlie në gusht të vitit 2004 në Floridë. Uragani Harvey është stuhia më e fuqishme që e ka goditur Teksasin prej vitit 1961.

27 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com