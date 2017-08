Himarë, këshilli mblidhet në Kuç, Dule ankohet te ndërkombëtarët

Mbledhja e këshillit të Bashkisë Himarë në Kuç ka sjellë edhe reagimin e kreut të PBDNJ-së, Vangjel Dule.

Dule u është drejtuar me një ankesë ambasadorëve të Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kërkon prej tyre të interesohen për atë që ndodh në Himarë, që sipas tij u merret prona qytetarëve për interesa të klientëve të Edi Ramës.

Pak ditë më parë dështoi mbledhja e Këshillit ku ishin të ftuar për të diskutuar planin e ri të zhvillimit vendor edhe qytetarët, e shkak për këtë u bë mosmarrëveshja mes tyre dhe bashkisë.

Për të shmangur atë që ndodhi në mbledhjen e parë kryebashkiaku i Himarës vendosi që mbledhjen e radhës ta zhvillojë në Kuç, por kjo sipas Dules është shkelje e ligjit.

Njoftimi për media i Vangjel Dules

Më 25 gusht qytetarët e Himarës u ftuan të marrin pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme dhe të hapur të Këshillit të Bashkisë me objekt planin e përgjithshëm të zhvillimit vendor.

Por, në vend të transparencës, debatit konstruktiv dhe vendimmarrjes demokratike, pjesëmarrësit u gjendën përballë një situate të pakonceptueshme të dhunës së verbër ndaj tyre nga ana e policisë bashkiake dhe të anulimit përfundimisht pa asnjë arsye dhe motiv të mbledhjes së thirrur.

Gjatë fundjavës, shumë nga qytetarët pjesëmarrës u thirrën nga policia e shtetit në kundërshtim të hapur me ligjin dhe procedurat e tij “për të dhënë shpjegime” për pjesëmarrjen e tyre në mbledhjen e hapur të këshillit ku ishin ftuar publikisht.

Ndërsa sot, në shkelje flagrante të afateve dhe në papajtueshmëri të hapur me ligjin për funksionimin e pushtetit vendor, thirret sërish mbledhja e Këshillit Bashkiak për datën 30 gusht, kësaj radhe jo në selinë e vet, por në fshatin Kuç.

Së pari, dëshirojmë të vëmë përsëri dhe përsëri në dukje se këto veprime synojnë ekskluzivisht rrëmbimin me çdo kusht dhe mënyrë të pronës nga pronarët e vetë të ligjshëm dhe tjetërsimin e statusit pronësor më gjerë, në dëm të banorëve autoktonë të Himarës dhe në favor te interesave oligarke por edhe të atyre klienteliste te z Rama.

Së dyti, këto veprime përbëjnë dëshmi te pakundërshtueshme qe provojnë në mënyrën më të prekshme mbrapshtësinë e qëllimeve te vërteta të fshehura pas ndarjes së fundit territoriale-administrative për Himarën.

Së treti, u drejtohemi ambasadorëve të nderuar të akredituar ne vendin tonë, veçanërisht atyre të SHBA, BE-së, OSBE-së dhe Këshillit te Europës që të kthejnë syrin dhe vëmendjen si edhe të kontribuojnë që tu jepet fund këtyre padrejtësive absurde në dëm të komunitetit historik te Himarës.

Mentalitete, metoda dhe veprime të tilla nuk kanë asgjë të përbashkët me shtetin e së drejtës, praktikat europiane dhe civilizimin tonë perëndimor.

Së fundi, a mund të flejë i qetë për fatet e demokracisë në vendin tonë çdo qytetar i përgjegjshëm kur një komunitet i tërë trajtohet me politika qe nuk kanë asnjë lidhje me të (demokracinë)?! Aq me tepër kur këto politika janë të inspiruara dhe zbatimi i tyre i monitoruar drejtpërsëdrejti nga kryeministri i vendit?!”

28 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)