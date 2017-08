Horoskopi-28 gusht 2017

Dashi

Sot do te jene emocionet tuaja ato qe do tju drejtojne ne zgjedhjet qe do te beni.

Demi

Mjaft harmoni ne pune ndermjet kolegesh. Pak problematik raporti ne cift ku dikush kerkon shpjegime.

Binjaket

Keni mjaft mirekuptim ne familje ku secili ben ate qe I takon duke ju lene kohe te lire ne dispozicion.

Gaforrja

Jeni disi enderrimtare gjate pjeses se pare te dites. Shume shpejt nje problem do tju ktheje me kembe ne toke.

Luani

Sot po e kapni veten shume here duke menduar per te shkuaren. Doni te qendroni vetem me kujtimet tuaja.

Virgjeresha

Jeni shume korrekte sot me detyrimet tuaja. Nese do te kishit nje reciprocitet dhe nga personat e tjere dita do te ishte perfekte.

Peshorja

Hena ne shenje sot ju ben romatike me teper se zakonisht. Shume mire paraqitet dhe ana juaj financiare.

Akrepi

Logjika dhe racionaliteti nuk ju mungojne sot. Kjo do tju sherbeje dhe miqve tuaj qe shpesh here jane teper impulsive.

Shigjetari

Sot do te keni nje jete sociale me mjaft angazhime. Autokontrolli shume here ju ka privuar nga kenaqesira te vogla.

Bricjapi

Intuita juaj po ju paralajmeron per nje ngerc te vogel ne jeten ne cift. Mundohuni te gjeni arsyen pse ka ndodhur.

Ujori

Sot deshira juaj shkon tek kreativiteti gjerat e bukura dhe udhetimet. Do te keni nevoje per shoqeri te mire.

Peshqit

Nuk do tju shpetojne detajet sot. Megjithese ne pergjithesi nuk ju kushtoni vemendje sot do jeni mjaftv i vemendshem.