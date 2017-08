Pritë me armë 3 djemve, plagosin njërin dhe u rrëmbejnë makinën

Një i ri 18-vjeç ka mbetur i plagosur me armë zjarri dhe dy të tjerë janë dhunuar mbrëmjen e djeshme në vendin e quajtur “Shkalla e Garunjasit” në fshatin Ballagat të Lushnjës.

Tre djemtë udhëtonin në një mjet tip “Volksvagen Turan” me targë AA 580 IH, kur janë ndaluar me dhunë nga dy persona dhe janë qëlluar me mjete të forta. Njëri prej tyre ka marrë edhe një plagë plumbi.

Tre të lënduarit janë Amarildo Shabani 18 vjeç, Daniel Salliu 18 vjeç dhe Florenc Pushka 20 vjeç nga fshati Gjocaj i Peqinit.

Amarildo Shabani ka mbetur i plagosur me armë, ndërsa dy të tjerët janë goditur me mjete të forta.

Shabani është jashtë rrezikut për jetën ashtu si dhe dy shokët e tij, por për mjekim me të specializuar është nisur drejt spitalit të traumës në Tiranë.

Personat e armatosur kanë marrë mjetin tip “Volkswagen” dhe janë larguar në drejtim të Peqinit. Nga krehja e zonës është gjetur i braktisur në Peqin mjeti tip “Volkswagen” me targa AA 580 IH.

Janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe vazhdon krehja e zonës. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve si edhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

28 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)