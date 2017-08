Universitetet shpallin fituesit. Nesër nis regjistrimi i studentëve

Në pëputhje me afatin për shpalljen e fituesve në universitete, Ministria e Arsimit deklaron zyrtarisht se mesditën e 28 gushtit ka nisur afishimi i studentëve të rinj në fakultete.

“Portali aktovizohet nesër. Nëpërmjet butonit “click” te “Këndi i Maturantit” mund të hyhet me ID-në e maturantit. Është një portal që fotografon dhe tregon renditjen e fituesve në kohë reale. Nëse vija është e kuqe, kur ajo bëhet jeshile kandidati mund të regjistrohet”, deklaron Janaqi.

Por zv.ministri u kërkon maturantëve vëmendje.

“Brenda 48 orësh do të duhet të regjistrohen, ndryshe humbasin të drejtën për t’u regjistruar në raundin e dytë. Deri më 11 shtator ky proces do të vijojë në kohë reale. Për të gjithë ata që s’janë regjistruar për një arsye apo një tjetër do të kenë një shans të dytë. Kjo periudhë fillon më 15 shtator”, saktëson Janaqi.

Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, përtej 7 fazave të regjistrimit, dedikuar vetëm raundit të parë të fituesve, kandidatët për studentë që kanë fituar në një degë jo shumë të preferuar, por që më vonë, sipas rendit zbritës janë shpallur fitues në një degë tjetër më të preferuar, mund të çregjistrohen më 12 shtator, e vetmja datë për këtë proces.

28 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)