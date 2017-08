Shkollat, Veliaj: Drejtorët të mos bëjnë regjistrime mbi kapacitetin

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj zhvilloi sot një takim me drejtuesit e shkollave të Tiranës, ku theksoi se tashmë me ndërhyrjet infrastrukturore që janë bërë, shkollat e reja që po hapen dhe shpërndarjen më të mirë të mësuesve nuk ka më asnjë arsye që nxënësit të synojnë të regjistrohen vetëm në shkollat që për shkak të traditës janë më të preferuara.

“Unë besoj që nëse ne çojmë infrastrukturën dhe mësuesit e duhur nuk ka asnjë arsye pse një nxënës nga Shëngjergji të marrë përditë fugonin, të jetë një kosto shtesë për familjen, kosto shtesë në trafik, në kohë. Ne shqiptarët kohën e konsiderojmë një gjë që nuk kushton, koha kushton, ka vlerë, ne s’mund ta shpërdorojmë në trafik dhe duke ofruar këtë infrastrukturë atëherë bëjmë shumë më shumë familje të mendojnë që për sa kohë që takova mësuesin e fizkulturës tek ato terrene, vinte përditë nga Tirana”, tha Veliaj.

Por ai theksoi se të gjitha këto investime nuk do të kenë rezultat nëse të gjithë do të synojnë të regjistrohen në shkollat që për shkak të historisë kanë një emër më të mirë. “Nëse ne vazhdojmë themi, ne kështu jemi mësuar dhe të gjithë do t’i çojmë te “Fan Noli” dhe te “Sami Frashëri” atëherë ne mund të bëjmë edhe 100 shkolla të reja dhe për sa kohë të gjithë do të shkojnë të dynden tek të njëjtat shkolla nuk ka asnjë vlerë ndërtimi i shkollave të reja. Madje janë para të shpenzuara kot. Ne më mirë hajde ta bëjmë 10 kate “Fan Nolin”, hajde ta bëjmë 10 kate “Sami Frashërin” sesa vazhdojmë bëjmë shkolla të reja për sa kohë që nuk ndryshojmë dot një tabiat të cilin e kemi rrënjosur prej kohësh. E kuptoj, vjen nga tranzicioni i viteve ’90, nga shpartallimi i shtetit që kemi pasur, por sot është një epokë komplet tjetër”, shtoi Veliaj.

Ndaj ai i bëri thirrje drejtorëve të shkollave që të respektojnë këtë rregull. “Para ca vitesh nuk flitej fare për këtë portalin, as flitej fare për meritë, as flitej fare për një barazndarje të mësuesve të talentuar që vijnë të rinj në të gjitha shkollat. Por ama na duhet realisht të futemi në një fushatë marketingu, e flas në kuptimin e mirë, produkti ynë nuk është çamçakëzi dhe patatinat, produkti ynë është arsimi dhe ne duhet të marketojmë këtë produkt, arsimin si vlerë por edhe arsimin cilësor si vlerë shumë pranë shtëpisë tende. Ndaj edhe më vjen mirë që bashkë me DAR-in kanë filluar jo vetëm regjistrimet por kemi siguruar që mësuesit me rezultate të shkëlqyera që janë pjesë e portalit të shpërndahen në mënyrë të barabartë në këto 3 shkollat e reja”, tha Veliaj.

29 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)