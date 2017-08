Situata me zjarret, 8 vatra zjarri në vend

Emergjencat Civile raportojnë se janë 8 vatra zjarri në disa qarqe të vendit në këto 24 orët e fundit.

Problem mbeten flakët në Parkun Kombëtar “Bredhi i Drenovës”, ku për shkak të terrenit të thyer malor nuk është bërë e mundur shuarja e vatrave.

QARKU KORÇË



QARKU SHKODËR

Në fshatin Karmë, Pukë kanë qenë aktive disa vatra të vogla zjarri në një pjesë terreni tepër të thyer në pyllin me shkurre dhe pisha. Për të shuar flakët është ndërhyrë me anë të helikopterit. Forcat e shërbimit zjarrfikës, të pyjores dhe të ushtrisë, kanë punuar deri në mbrëmje me pompa shpine dhe mjete rrethanore duke shuar vatrat e fshehura të zjarrit.

QARKU LEZHË



Në fshatin Orosh, Mirditë ka rënë zjarr në një sipërfaqe të zonave të mbrojtura. Zjarri ka rënë në terren të thyer duke mos përbërë asnjë problem për banesat dhe zonën pyjore të fshatit. Sot në mëngjes kanë filluar reshjet e shiut dhe kanë shuar vatrat e zjarrit duke normalizuar situatën.

QARKU FIER



QARKU DIBËR



QARKU ELBASAN



QARKU VLORË



29 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)