Aksidenti me 7 të plagosur në Elbasan, vdes një vajzë e mitur

Rëndohet bilanci i aksidentit të ndodhur pasditen e së martës në aksin rrugor Elbasan-Librazhd me pasojë shtatë të plagosur. Mësohet së një prej të dëmtuarve, më konkretisht një vajzë 12 vjeçe ka gjetur vdekjen në spital gjatë natës së lënë pas, si pasojë e dëmtimeve të marra.

Si i dyshuar për ngjarjen, nga ana e policisë u bë arrestimi i Bahri Begut, 50 vjeç banues në Tiranë. Ai akuzohet se në aksin rrugor Elbasan-Librazhd, në fshatin Xibrakë duke drejtuar mjetin tip “Benz” veturë me targa AA 643 SB ka humbur kontrollin dhe është përplasur me mjetin tip “Toyota” me targa IZZ8177 të drejtuar nga D.D., 37 vjeç banues në Durrës. Më pas është përplasur edhe me mjetin tip “BMW” me targa AA 391 AO drejtuar nga shtetasi L.T., 32 vjeç banues në Korçë.

Si pasojë, janë aksidentuar pasagjerët, K.D., 12 vjeçe banuese në Durrës, vajza e drejtuesit të mjetit Toyota, e cila ndërroi jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Ndërkohë të plagosur mbetën J.D., 5 vjeç banues në Durrës, djali i drejtuesit të mjetit tip Toyota, S.D., 35 vjeçe banuese në Durrës pasagjere në mjetin tip Toyota dhe S.B., 23 vjeçe banuese në Tiranë e cila ishte pasagjere në mjetin tip Benz

Të tre të aksidentuarit ndodhen në Spitalin Kirurgjik Elbasan jashtë rrezikut për jetën. Lidhur me këtë rast materialet iu referuan Prokurorisë së Elbasanit për veprën penale “Shkelja e Rregullave të Qarkullimit Rrugor”.

30 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)