Betohet shefi i Shtabit të FA, Meta: Do ju mbështes në këto 5 vite si President

Betohet shefi i Shtabit të FA, Meta: Do ju mbështes në këto...

Teksa ka vlerësuar figurën e shefit të ri të Shtabit të Përgjithshëm të FA, president Ilir Meta ka garantuar gjithë burrat dhe gratë në uniformë se angazhohet maksimalisht që përkushtimi dhe patriotizmi i tyre do të vlerësohen dhe promovohen prej tij sipas meritës së secilit.

Pas betimit të shefit të ri, Bardhyl Kollçaku, Meta shprehu besimin se në sajë të edukimit dhe eksperiencës së spikatur jepni garanci se do përmbushni me sukses sfidën e shefit të shtatit të përgjithshëm.

Meta falënderoi me mirënjohje të veçantë të 153 ushtarët tanë që ndodhen me misionin gjithandej vendit, dhe kolegët e tyre që sot në vend përballjen me zjarret.

“Ju garantoj për angazhimin tim, përkushtimin dhe patriotizmin bazuar në trinomin e shenjtë, detyra- nderi- atdheu, do të vlerësohen dhe promovohen sipas meritës.

Ju garantoj për qëndrimin tim të palëkundur se çështjet e sigurisë, buxheti, kapaciteti operacional i FA dhe gjithë detyrimet në NATO do të mbështeten fuqishëm nga unë për 5 vite si president i vendit”, tha Meta.

Nga ana e tij Bardhyl Kollcaku u shpreh se është nder dhe privilegj për atë që do i shërbejë vendit.

“Është nder dhe privilegj për mua që emërohem si Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura. Do bëj çmos për mbrojtjen territoriale të vendit”, tha Kollçaku.

30 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)