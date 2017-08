Informonte kultivuesit dhe trafikantët e drogës, në pranga polici i Delvinës

Një efektiv policie me detyrë specialist për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Delvinës ka përfunduar në prangat e kolegëve të tij.

Nënkomisari Shpëtim Kripa, 32 vjeç, u ndalua nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, që në bashkëpunim me Prokurorinë e Sarandës e akuzojnë atë se informonte kultivues dhe trafikues të drogës.

“Ndalimi u krye pas një hetimi me metoda speciale për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”. Dyshohet se ky punonjës policie në disa raste ka bashkëpunuar me shtetas të dyshuar për veprat penale të kultivimit, magazinimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në zonën e Sarandës dhe Delvinës. 32-vjeçari dyshohet se u jepte këtyre personave informacion mbi veprimet policore që kryheshin në kuadër të luftës kundër lëndëve narkotike”, bën me dije policia.

SHÇBA fton qytetarët që për çdo rast që kanë dijeni apo konstatojnë se punonjësit e Policisë e Shtetit kryejnë veprime të kundërligjshme të telefonojnë në numrin pa pagese 0800 90 90.

30 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)