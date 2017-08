Kesleri Mziu fiton Olimpiadën Kombëtare të Gjuhës Angleze

Kesler Mziu, djali i kryetarit të Bashkisë Kamzës është shpallur fitues i Olimpiadës Kombëtare të Gjuhës Angleze në Shqipëri. Lajmi jepet nga vetë z Mziu në rrjetin e tij social, Facebook. Kesleri ka fituar përmes një gare mes qindra nxënësve përfaqësues të shkollave të ndryshme. Në muajin shtator do të përfaqësojë Shqipërinë në konkurrimin Ndërkombëtar në Athinë.

Ja komenti i z. Xhelal Mziu në faqen e tij zyrtare në facebook.

“Ja Gjithmonë jam përpjekur të jem shembull i mirë dhe frymëzim për qytetin tim Kamzë! Por, frymëzim për mua u bë im bir!

Por, frymëzim për mua u bë im bir!

Urime Kesler!”

30 gusht 2017