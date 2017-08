Taylor Swift ‘lahet’ në vaskën me 10 mln dollarë bizhu, tallet me Kim Kardashian

Taylor Swift ‘lahet’ në vaskën me 10 mln dollarë bizhu, tallet me...

Hakmarrja është një gjellë që shërbehet e ftohtë. Këtë ka bërë edhe këngëtarja Taylor Swift, e cila pak ditë më parë ka nxjerrë videon e saj më të re ‘Look What You Made Me Do’, që ka marrë miliona klikime brenda një kohe të shkurtër.

Në njërën nga skenat e klipit Swift shihet teksa ‘lahet’ në një vaskë të mbushur plot me bizhuteri të shndritshme, të cilat janë të gjitha të vërteta dhe kanë një vlerë prej 10 mln dollarë.

E gjithë skena është një parodi e përdorur nga këngëtarja për t’u tallur me vajzën e njohur të realit show, Kim Kardashian, e cila një vit më parë ra pre e një grabitjeje në Paris, ku thuhet se ju vodhën bizhuteri me vlerë prej 11 mln dollarë.

Armiqësia mes dy vajzave të njohura të showbiz është e njohur publikisht dhe është shprehur shpesh përmes postumeve në rrjetet sociale.

