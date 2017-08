U19 mposht Gjeorgjinë, Bogdani: Test pozitiv

Fitoret janë gjithmonë të mirëpritura dhe në miqësore dhe Shqipëria e 19-vjeçarëve, këtë të mërkurë arriti një fitore të rëndësishme dhe pse në miqësore ndaj një rivali të ashpër si Gjeorgjia falë një goli të jashtëzakonshëm të Çelës, në minutën e 79-të të sfidës.

Një sukses i arritur për më tepër pas një loje të mirë ku goli ishte padyshim qershia mbi tortë, por që gjithsesi nuk erdhi si një rastësi, siç pranoi dhe autori i tij Sadik Çela.

Në fakt, kuqezinjtë e drejtuar nga Erjon Bogdani e dominuan takimin dhe në momente të caktuara, shfaqën siguri në veprimet e tyre, aq më tepër ndaj një rivali që ka marrë pjesë në europianin e fundit të kësaj moshe, me futbollistët që treguan se të tilla teste i vlerësojnë maksimalisht.

Për më tepër që për një ekip në ndërtim e sipër, të tilla fitore vlejnë shumë dhe për moralin sic nënvizoi dhe trajneri Erion Bogdani.

Kuqezinjtë do të përballen sërish me datë 1 shtator në një tjetër miqësore me Gjeorgjinë dhe pse trajnerin Bogdani duket se ka filluar tashmë të krijojë një ide mbi emrat që do të marrë me vete në eliminatore pavarësisht se dyert mbeten të hapura deri në fund

30 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)