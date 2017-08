Kim Kardashian si Cher në ‘Harper Bazaar’ Arabia

Kim Kardashian prej kohësh e ka pranuar se këngëtarja dhe aktorja Cher, origjina e të cilës është gjithashtu nga Armenia, është ikona e saj e preferuar bashkë me aktoren e ndjerë Elizabeth Taylor.

Dhe për kopertinën e shtatorit të Harper Bazaar Arabia, 36-vjeçarja zgjodhi të mishëronte idhullin e saj në një set fotosh të mrekullueshme të realizuara nga Mariano Vivanco.

“Gjithmonë kam qenë e lidhur me këtë grua armene, – tha Kim për revistën, – kam rrënjë të thella familjare të ngjashme me të. Cher gjithmonë ka pasur një stil të veçantë. Jam e obsesionuar me të”, është shprehur vajza e njohur e realit show.

31 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)