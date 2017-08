Rama: Krokodilët që lotojnë gjykatësen e ndjerë s’e donin Reformën në Drejtësi

Kryeministri ka reaguar pas vrasjes së gjyqtares Fildes Hafizi ditën e sotme nga ish-bashkëshorti i saj.

Përmes një statusi të shkurtër në FB Rama nënkupton se vrasja e gjyqtares ndodhi për shkak të sistemit të kalbur të drejtësisë. Duke ironizuar politikanët që sipas tij sot lotojnë për gjykatësen e ndjerë Rama thotë se ata nuk e donin as reformën në drejtësi e as Vettingun, që sipas Ramës nuk do të ndalet.

“Krokodilët që lotojnë për gjykatësen e ndjerë nuk donin as Reformën në Drejtësi as Vetingun! Përpara me Vetingun për drejtësinë që duam”, shkruan Rama.

31 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)