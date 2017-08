Taulant Xhaka: Mbetem kuqezi, nuk largohem nga kombëtarja

E braktisi kombëtaren pas ndeshjes me Italinë. Pati replika me ish-trajnerin De Biazi, mbeti jashtë kombëtares.

Pak a shumë në këtë linjë eci edhe me Kristian Panuçi, trajnerin e ri kuqezi. Ky i fundit shkoi në Zvicër për ta parë në ndeshje dhe për ta takuar, por Taulant Xhaka nuk iu përgjigj “apelit”.

U mendua se me veprimin e dytë i mbylli përfundimisht dyert e kombëtares, por Panuçi, sikurse tha në konferencën për shtyp, e ka pranuar ndjesën e futbollistit. Nuk është grumbulluar për këto dy ndeshje, por do të rikthehet me fanellën kuqezi. Një gjë të tillë e bën me dije edhe vetë Taulant Xhaka, i cili ka nënvizuar:

“Kohët e fundit janë shkruar shumë gjëra të pavërteta dhe janë fryrë në media. Unë asnjëherë nuk kam thënë se do të largohem nga kombëtarja. Kam qenë dhe do të jem përgjithmonë një Kuqezi me zemër. Sa i përket ngjarjes së fundit, e konsideroj një keqkuptim që tashmë ka kaluar. Dua t’i uroj trajnerit të ri, Cristian Panucci suksese në këto dy ndeshje të radhës. Do ta ndjek si gjithmonë që nga sekonda e parë ndeshjen e përfaqësueses sonë. Vërtetë nuk do të mundem të jem në këto dy ndeshje, por me shpirt dhe me zemër mbetem gjithmonë brenda kësaj kombëtareje. Pres me padurim që t’i rikthehem skuadrës”.

31 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)